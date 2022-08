«Montrer le nouveau visage d’Houthem»

Le projet jeunesse, prôné depuis qu’Houthem a reformé une équipe fanion, semble un peu mis sur le côté même si les jeunes feront tout de même partie de l’aventure."On ne m’a jamais clairement parlé de "projet jeune". C’était plus des bruits de couloir. On ne m’a jamais interdit quoi que ce soit. On n’a jamais refusé mes demandes. Avec la saison qu’on vient de faire, et 6 points au classement, on voit bien que la jeunesse peut être intéressante. Mais pas sans être entouré de cadres plus expérimentés. On a amené un peu d’expérience et de maturité. La moitié des recrues a déjà joué en Belgique. Pour les autres, ce sera une découverte. Cela va peut-être leur faire drôle. En tout cas, cette année, je pourrai faire jouer la concurrence. Car on a un groupe d’au moins 50 joueurs en comptant l’équipe première et celles des espoirs. Les postes sont doublés, triplés voire quadruplés. Au niveau des jeunes, on a quatre ou cinq U17 qui montent avec nous. Je pense qu’un ou deux pourront prétendre à une place. Mais ils ont les cartes en main. À eux de saisir leur chance. J’attends d’eux qu’ils adhèrent au projet, qu’ils tirent tous dans le même sens car si on veut aller loin on a besoin d’un groupe. Cet état d’esprit ne se crée pas en un jour. Mais le gros point positif, c’est qu’on a conservé 95% des joueurs. On a toujours des choses à améliorer mais on va y aller point par point".

En ce qui concerne la série, la grosse inconnue reste Menin qui descend de P1 et qui doit tout recommencer à zéro."Selon les échos, cela sera jouable malgré tout. Voormezele a bien recruté et sera très costaud. Mais toutes les équipes se sont renforcées donc ce sera une poule assez serrée. Elles vont sans doute nous attendre car elles sauront que l’on a fait un grand changement. Mon objectif est la colonne de gauche. J’aimerais arriver à 40 ou 50 points. Après on verra ce qu’il reste à jouer dans les cinq ou dix derniers matchs. Ce ne sera pas un drame si on ne termine pas dans la colonne de gauche. Mais ce serait quand même un échec pour moi…"

La préparation a débuté le 11 juillet. Houthem a réalisé quelques beaux matchs avec notamment une victoire à Ploegsteert (P3) mais aussi des nuls face à la réserve de Wervik et au Risquons-Tout.