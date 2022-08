Mont-Gauthier, bête noire d’Isières et Thieulain à Sirault

Les Athois étaient les premiers à subir la loi des Rochefortois. La faute à un début de lutte totalement loupé. C’était 0-3 et puis 1-5 avant de se terminer à 6-7. " Ce match ressemble à notre saison. Avec des hauts et des gros bas, détaillait Dimitri Dupont.On mène 40-15 dans le premier de jeu avant de le perdre… Ensuite, on a eu de grosses difficultés à sortir du tamis parce que Mont-Gauthier tapait bien. À chaque fois qu’on allait à la frappe, c’était avec un jeu mal embarqué à 40-0 voire 40-15. On a alors changé nos places avec Jonas Scarcez. Renaud Raguet est également monté en puissance à la frappe. On a bien su revenir, jusqu’à 6-6. Mais lors du dernier jeu, Thomas Pierard a très bien livré. C’est dommage d’avoir loupé notre entame. On n’a pas su retourner la situation comme dimanche. Car on avait trop de déchets à la frappe et au tamis. On est déçu même si on se satisfait d’avoir recollé. Place désormais aux play-off après une dernière lutte de championnat. Une nouvelle compétition où tout est possible. Car quand on parvient à élever notre niveau tous ensemble, on est capable de tout".

L’autre demi-finale opposait ce qui se fait de mieux en Belgique pour l’instant: Kerksken et Thieulain. Comme dimanche dernier, le Wolfpack a pris le dessus sur son "meilleur ennemi". Dans une lutte serrée de bout en bout, les Canaris l’emportaient 7-5 grâce à deux belles balles envoyées entre les perches par Metayer et Wattier.

«Un peu de fatigue»

Les Leuzois poursuivaient sur leur lancée en finale. Mais à 5-2 en leur faveur, la machine s’enrayait. Mont-Gauthier en profitait alors pour passer à 5-6. Geert Vanderveleden tentait le coup en échangeant Delbecq et Wattier. Cela permettait au vainqueur de la Grand-Place de Bruxelles de revenir à 6-6. Avant de voir le dernier jeu partir en leur défaveur. " C’est le jeu de balle… Tout est possible une fois sur le terrain, reconnaissait avec philosophie le coach des Canaris.Mont-Gauthier mérite sa victoire vu les deux luttes qu’ils ont livrées. Mais on peut avoir des regrets car on offre le match à 5-2. On a commencé à livrer trop de balles mauvaises et à jouer hors des lignes. Je ne me l’explique pas forcément… Il y a peut-être un peu de fatigue. Mais je ne veux pas que ce soit une excuse".

La déception était forcément présente à Thieulain. Mais l’entraîneur préférait déjà se tourner vers la suite. " On a une dernière lutte ce week-end. Ensuite, on visera d’autres objectifs".

C’est sûr qu’un titre de champion de Belgique ferait rapidement oublier le petit goût amer ressenti à Sirault.