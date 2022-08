Mais on repart à zéro désormais et la série sera un peu différente de la saison dernière avec un seul descendant, Staden:"Trois cadors sont partis donc c’est plutôt pas mal. Staden nous arrive de l’étage du dessus. Je pense qu’avec Hooglede, ils vont se jouer le haut du tableau. Il faudra aussi se méfier de Proven et Dikkebus qui se sont bien renforcés. Mais j’ai un groupe qui peut faire quelque chose de bien".

La préparation a débuté le 12 juillet avec d’entrée un gros test face à la P2 de Neuve-Église. " Je voulais tester le groupe". La nette victoire (1-4) a rassuré le coach. Et la Jespo a poursuivi sur sa lancée en restant invaincue: victoire 5-1 face à Hanzame, 1-7 face à Hollebeke et 1-13 à Heestert. Comines semble dès lors plus armé pour sa saison. L’objectif est donc simple: " Le tour final! Vu le recrutement effectué et le fait qu’on n’ait perdu qu’un joueur, le Top 5 serait une bonne chose. Vu ce que l’on a montré en amicaux, c’est faisable. Mais, encore une fois, ce sera aux joueurs présents sur le terrain de le démontrer. S’ils n’affichent pas la bonne mentalité, ce sera compliqué. De mon côté, tout est clair. Si on ne parvient pas à remplir notre objectif et que l’état d’esprit est négatif, je partirai."

Comines a renforcé chaque ligne et cela créera forcément de la concurrence. " On a réalisé un beau recrutement. C’était nécessaire pour amener la concurrence. De plus, comme je l’ai dit en fin de saison dernière, il y aura plus de discipline. En fin de championnat, j’ai vraiment souffert. Je n’aurai pas pu faire un mois supplémentaire de la sorte. Ce n’était plus faisable dans de telles conditions. Mentalement j’étais au plus bas… Je ne pouvais pas comprendre qu’on arrête de jouer car on n’avait plus d’objectif. Ce n’est pas dans mon état d’esprit. Quoi qu’il arrive, tu dois continuer à te battre. Pour le club et pour toi! Il y a aussi des petites primes à aller chercher. Tout le monde a besoin d’argent aujourd’hui. Mais on les lassait trop facilement à l’adversaire. Cela m’a déplu. À l’entraînement il y avait moins de personnes et un total désengagement. Cela ne peut plus se produire".