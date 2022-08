Coup double pour Bissey, à Dottignies

Hormis quelques exceptions, dont le récent tournoi de Froyennes, un peu mieux loti, les tournois de doubles ont difficilement fait le plein cette saison. Les différents organisateurs s’accordent à dire que le padel y est pour quelque chose, mais en ce qui concerne Dottignies, d’autres facteurs sont à prendre en compte. " D’habitude, le Kain TC organise son tournoi de simples pendant mon tournoi de doubles, puis enchaîne avec sa semaine réservée à ceux qui préfèrent jouer en duo. Cette année, les Kainois ont décidé de rassembler les deux compétitions. Nul doute que ça a aussi un peu joué en ma défaveur."

Vinckier, finaliste à 68 ans

Qu’importe! Tous ceux qui ont tout de même franchi les portes du TCD ne l’auront pas regretté. Terre du bon accueil, le club hurlu met toujours les petits plats dans les grands pour recevoir les compétiteurs. La preuve, nombreux engagés sont les mêmes que ceux qui avaient pris part au tournoi d’avril. Parmi eux, Damien Bissey a réussi le doublé. " Chez les "+45 ans 4", précise l’affilié du RTC Tournaisien.Je joue parfois chez les "+35", mais quand un tableau de vétérans s’ouvre, j’aime y prendre part. Ça m’a souri deux fois cette saison à Dottignies. Ce coup-ci, j’ai disposé d’Alain Vinckier en finale. Un joueur difficile à manœuvrer, mais je savais quoi faire puisque ce n’était pas la première fois que je l’affrontais."

Le souriant Vinckier, toujours aussi combatif du haut de ses 68 ans, confirmait. " Moi qui suis de Marke, j’ai toujours aimé disputer des tournois en Hainaut. J’ai pris part à une douzaine de compétitions cette saison, pour la moitié côté francophone. Il est loin le temps où je disputais jusqu’à 35 tournois par an, mais le plaisir de jouer est toujours là. À mon âge, je suis très content de pouvoir me battre sur un terrain, et encore plus quand je peux disputer une finale!"

On notera encore la victoire d’Oli De Castro contre Mathieu Quivy en Messieurs 3, la catégorie reine cette semaine, dans un match entre anciens footballeurs, ou encore le succès de Margaux Odvart face à la locale Inge De Bruycker dans le seul tableau de dames ouvert. Une participation en deçà des espérances, mais une flopée de beaux vainqueurs.