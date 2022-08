Saint-Jean évite le piège tendu par Estaimbourg

Au quart d’heure, le lob de Saintléger est repoussé de la main par le gardien visiteur en dehors de sa surface. Sanction immédiate avec des visiteurs qui doivent poursuivre en infériorité numérique pendant plus d’une heure. À la 30e, la superbe volée de Sourdeau fait mouche. À la reprise, St Jean double la mise par Debodenance sur un hors-jeu pourtant flagrant… semble-t-il! À 0-2, les jeunes locaux ne baissent pas les bras et réduisent méritoirement l’écart à la 80e par Wattez. En fin de match, deux envois locaux sont repoussés par la barre visiteuse. Belle réaction des jeunes locaux face à une formation plus expérimentée.

Rumes LG – Montkainoise B 4-2

Le ballon est offert par la maman de Sébastien Lefebvre. Les Rumois sont tombés sur une jeune équipe kainoise redoutable qui a failli créer une grosse surprise. Au repos, le marquoir affichait 1-1 avec des buts d’Ammar et de Lefebvre. À la reprise, Kain B reprend l’avance par Dufay. Rumes piétine et il faut l’entrée au jeu des remplaçants pour dynamiter la fin de match. En un quart d’heure, Lagatie à deux reprises et Blin renversent la vapeur et offrent ainsi trois premiers points douloureux à leurs couleurs. La série A s’annonce plus ouverte que jamais.

Wez-Guign. – Obigies B 0-5 (forfait)

Ce forfait ponctuel était annoncé depuis plusieurs jours pour l’équipe locale, dont le forfait général pourrait prochainement être confirmé.

Brunehaut B – Herseaux B 0-12

Lourde défaite des locaux qui n’ont rien pu faire face à la force offensive visiteuse. Les buts ont été inscrits par Oursin, auteur d’un triplé, Sadaune, Mederbel, Kouakoua et Lefebvre, qui ont tous doublé, ainsi que Gouba.

Velaines B – Molenbaix B 2-2

En inscrivant deux buts par Dezitter et S. Bayart en première période, les visiteurs ne s’attendaient sans doute pas au retour local. Et pourtant, dans ce derby bien disputé, les hommes de Mickaël Debailleul vont revenir dans un premier temps par Croes avant d’égaliser à vingt minutes de la fin par Van Rillaert. Et au final, Velaines B n’a pas volé ce très beau partage.

Taintignies B – Escanaffles B 4-3

Logiquement, les visités prennent une avance de deux buts durant la première demi-heure par Zrek et Gobert. Fichelle relance l’espoir visiteur. À la reprise, Bourlet et Bouvry aggravent la marque (4-1). Trop confiants, les locaux vont laisser leurs adversaires revenir dans le match par Fichelle et Demeyer. Trop tard cependant pour espérer mieux. Beau succès visité.

Templeuve B – Leuze-Lignette 2-1

Premier duel au sommet et premier succès pour les Templeuvois qui aimeraient faire aussi bien que l’an passé. Après un petit round d’observation, Lasalle déflore la marque pour Leuze. Ce but réveille les locaux qui inversent la tendance pour le retour aux vestiaires par Bocquet et Defromont. Après le repos, Leuze tente le tout pour le tout mais le score n’évolue plus. Beau succès pour le nouveau coach Sébastien Gardavoir et son groupe solidaire.