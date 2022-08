P4C: les «B» meslinois lancent bien leur saison

En première mi-temps, Vacresse a le pied sur le ballon mais manque de réalisme sur ses quelques occasions franches. Meslin se montre dangereux sur quelques contres provoqués sur des longs ballons mais rate ses duels avec le portier. Après la pause, Meslin remonte avec plus d’envies et score rapidement sur des reprises de Lunetta et Deneyer, avant de conforter leur avance dans le dernier quart d’heure sur un ballon dans le dos de la défense repris par Bonne et sur un centre de la gauche repris dans le grand rectangle par Provis. Victoire méritée pour le plus efficace et réaliste.