Œudeghien en troisième provisoire

Alors que Tourpes ne jouait pas ce week-end et conclura la phase classique le week-end prochain avec la réception de Ninove, Œudeghien et Blicquy avaient droit à un service deux pièces. Samedi, ils se rencontraient d’ailleurs. On s’attendait à voir les Frasnois dominer le derby assez facilement mais leur adversaire leuzois ne s’en laissait pas compter malgré leur situation désespérée en fond de classement et une descente en N3 qui ne fait plus l’ombre d’un doute malgré des play-down qui devront être joués mais qui ne déboucheront pas sur une issue favorable. Il n’empêche, les Blicquytois proposent quelques sursauts d’orgueil et Œudeghien a pu le constater, ne l’emportant que 13-10. « On a connu une partie compliquée, surtout en première armure. On était mené 5-7 à la pause, on ne touchait pas une quille alors que Blicquy jouait bien le coup, explique le capitaine Éric Bremeels qui a alors changé de place avec Maxime Defossez. Je me suis mis au fond, lui au grand milieu et ça a mieux fonctionné. On est passé à 11-7, ils sont revenus à 11-10 mais on a ensuite su conclure notre duel. »