N1: L’Ex-Hurlu, Manu Angiulli, signe à La Louvière

Ils sont désormais quatre anciens Mouscronnois au Tivoli. Le noyau comptait déjà le "plus ancien", Clément Libertiaux, et les deux petits nouveaux: Louis Franssen et Mathéo Vroman. Depuis ce lundi, ils sont rejoints par Manu Angiulli. Le défenseur central était sans club depuis la faillite du REM.