La première période se joue sous le signe de l’équilibre avec des occasions de part et d’autre. Bléharies ouvre la marque sur un coup franc direct de Noullet à la 35e. Brunehaut rétablit la parité logiquement vu la physionomie du match sur une remise en touche reprise en demi-volée par Lecœuvre. Hollain prend la direction des opérations en seconde période et alimente le marquoir sur un doublé de Donnez aux alentours de l’heure de jeu.

Wiers B – Rongy B 2-0

Dans l’ensemble du match, Wiers a eu la maîtrise du jeu mais a galvaudé un festival d’opportunités franches. Deman s’est montré réaliste à la 10e sur une passe en profondeur reprise à l’entrée du rectangle et un penalty converti au dernier quart d’heure.

Leuze-Lign. B – Risquons-Tout B 2-9

Après une première mi-temps largement dominée par Risquons-Tout qui mène à la pause 0-3 sur un but de Scilironi et un doublé de Guerar, Lignette remonte avec d’autres intentions et réussit à faire douter le camp adverse en revenant à 2-3 sur un coup franc repris par Bousbaine et sur une phase de jeu reprise au second poteau par Verwulgem. Leuze rate ensuite l’occasion de faire 3-3 et donne la possibilité à Risquons-Tout de concrétiser sur le contre le 2-4 via Guerar, avant de craquer mentalement au cours du dernier quart d’heure, permettant à Guerar et Dubrulle de réaliser un doublé et Thammavongsa de fixer les chiffres.

Béclers B – Wodecq B 0-5

Cueilli à froid dès la 1re sur une magnifique combinaison offensive ponctuée par Sanchez qui remet le couvert à la 6e en profitant d’une erreur défensive de la défense centrale, Béclers n’a pas réussi à relever la tête et a peiné physiquement toute la rencontre face à une équipe de Wodecq plus expérimentée qui a vite pris le large avec des buts de Decroie, Cornélis et Choupaud.

Thumaide B – Taintignies 0-4

Taintignies profite à la 6e d’une mauvaise relance dans l’axe de la défense thumaidienne pour ouvrir le score via Dewulf. Les visiteurs traînent la patte et font preuve de maladresse devant le but opposé jusqu’à la mi-temps. Après une remise au point dans les vestiaires, les visiteurs reviennent avec de meilleures intentions, avantagés dès la reprise par un centre qui piège le gardien local à cause d’un faux bond. Déforcé sur son banc, Thumaide a du mal à tenir physiquement, ce qui permet à Comblée et Lecroart de faire la différence et creuser l’écart.

Houtaing – Barry-Carrières 8-2

À la sortie du quart d’heure, D’Hautcourt ouvre le festival offensif. Vanobbergh rappelle les locaux à l’ordre mais dans la foulée, Van Cauberg et De Bock réalisent le break avant la pause. À la reprise, Manant et Para sur penalty font passer le score à 4-2. Durant la dernière demi-heure, Houtaing déroule par Van Cauberg à deux reprises, Barbieux et Limbourg. Départ explosif pour cette formation qui pourrait en surprendre plus d’un.

Ellezelles B – Anvaing B 0-1

Durant le premier quart d’heure, Ben Aissa se crée deux occasions franches. Le jeu s’équilibre jusqu’au repos qui est atteint sur un score nul et vierge. À la reprise, Anvaing prend les choses en main et inscrit l’unique but de la rencontre à l’heure de jeu par Coenen qui profite d’un certain laxisme défensif. Par Ducarme, Ellezelles a l’occasion d’égaliser mais on en reste sur ce score étriqué. Anvaing a su se montrer supérieur après le repos.