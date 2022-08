Le Stade Mouscronnois démarre par un succès

À la 25e, Meziani est arrêté fautivement par le gardien local et c’est penalty. Wattier transforme le coup de réparation. Theunis loupera de peu l’égalisation, son envoi touchant la latte. Juste après la reprise, un centre de Delcroix trouve Theunis qui égalise d’un coup de tête. Duret rate le 2-1, au contraire de Giudice qui fait 1-2 en mettant fin à un cafouillage dans le rectangle local. À la 72e, Wattier isole Meziani qui fixe la marque à 1-3. On est alors plus proche d’un nouveau but pour les visiteurs qu’à une diminution de l’écart des locaux puisque c’est le piquet qui viendra au secours de ces derniers pour éviter une nouvelle rose péruwelzienne

Rongy – Luingne B 1-1

Tout va se jouer dans les premiers instants. Tambour ouvre la marque en faveur des visiteurs en convertissant un coup de réparation dès la première minute et Delneste égalise, lui, à la 4e Rongy va être réduit à dix à la 32e et son adversaire subira le même sort lors de la seconde période. Le nul semble logique au vu du jeu développé par les deux formations, l’une ne prenant vraiment l’ascendant sur l’autre.

Stade Mouscron – Thumaide 2-0

Un premier quart d’heure compliqué pour des locaux qui doivent éviter le pire sur deux grosses occasions des visiteurs. Ils vont cependant ouvrir la marque par E. Ameluan qui est à la réception d’un bon centre de Tavarès. C’est 1-0 à la pause! La Squadra est plus présente après les citrons mais doit se méfier de Thumaide qui se crée de nouveau une très belle opportunité. La délivrance viendra sur un corner de Tavarès que Lesaffre reprend victorieusement de la tête.

Esplechin – Velaines 2-1

Il ne faut guère plus de tris minutes pour que Pollet reprenne de la tête un centre de Craeye pour l’ouverture du score. À la 25e minute, Hernandez isole Craeye qui se transforme cette fois en buteur. C’est 2-0 à la pause! Bourichon va profiter d’un long ballon pour diminuer l’écart à la 59e. Les locaux vont alors reculer un peu plus que de raison, s’exposant au jeu offensif des visiteurs qui ne parviendront toutefois pas à égaliser.

FC Tournai – Béclers 0-4

Les locaux exercent une belle domination en début de rencontre mais oublient de terminer leurs actions. Tout profit pour des visiteurs appliqués qui vont ouvrir le score par Velghe à la demi-heure. À la 34e, c’est Thonnard qui est à la bonne place sur le corner et place une tête synonyme de 2-0. Velghe inscrit le numéro 3 en convertissant un coup de réparation. Après la pause, Tournai va appuyer les échanges, mais se fera surprendre par un nouveau but inscrit par un défenseur dans ses propres filets. De trop nombreuses erreurs individuelles ont été commises du côté des locaux et il va falloir revoir la copie dès le prochain week-end.

Pays Vert B – Bléharies 1-0

Une première période stérile de part et d’autre, si ce n’est l’envoi sur la latte venant des pieds du local Djité. Le Pays Vert prend un léger ascendant sur son adversaire au cours de cette première mi-temps. Après la pause, les échanges sont équilibrés et un astucieux lob des trente mètres vient toucher la latte des locaux qui s’en sortent à très bon compte. À la 65e minute, un corner de Selman arrive chez Djité qui place un coup de tête faisant mouche et rapportant les trois points à sa formation.

Havinnes – Hérinnes 3-0

Le ballon du match est offert par B.S. Construct à Havinnes. Il va permettre aux locaux de bien entamer la rencontre et un débordement de Seignez est mis à profit par Vercruysse pour ouvrir le score, de la tête, au quart d’heure. À la 17e, Bonnet sert idéalement Seignez qui double les chiffres. Berte est exclu à la 26e et Havinnes doit poursuivre à dix. À la 50e, c’est Hérinnes qui est également réduit à dix. Seignez profite des espaces pour partir seul au but et faire 3-0 à la 58e Leroy touchera encore le poteau, mais le score n’évoluera plus.

Escanaffles – Ellezelles 1-2

À la 10e, Flamant part seul au but et entame la marque pour les visiteurs. Au quart d’heure, une perte de balle est bien exploitée par Hajaje qui double les chiffres. Thulier remet du moral dans les rangs locaux, diminuant l’écart à la 25e. Les locaux poussent le reste de la période, sans réussir à marquer. Après la pause, c’est à une bataille de milieu de terrain que l’on va alors assister. Les visiteurs ont livré la rencontre qu’il fallait en exploitant les actions leur étant favorables.