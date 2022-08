Un match appliqué des locaux qui voient l’envoi de Cammarata toucher la latte. Ce dernier a plus de chance à la 60e lorsqu’il sera à la réception d’un corner de Bouanati qu’il transforme en but. À la 70e, Manno est arrêté fautivement dans le rectangle et Rousseau double l’avantage local sur penalty. Bouanati s’échappe ensuite seul pour aller faire 3-0 à la 75e.

Flénu B – Meslin GM 2-1

Mauvaise entame de match des visiteurs qui concèdent un corner sur une perte de balle évitable. C’est Missonne qui ouvre la marque en faveur des locaux alors qu’on ne joue que depuis une dizaine de minutes. Meslin est plus présent après les citrons et Delneste qui s’en va seul au but est arrêté fautivement. Il se fait justice sur penalty et ramène l’égalité au marquoir. Bouset tire sur le piquet. Meslin va commettre une faute de gourmandise en continuant à attaquer plutôt que de préserver le point du nul qui aurait été satisfaisant au vu de l’entame de rencontre assez chaotique. Et ce qui devait arriver arriva, Dei-Gobbi réussissant le 2-1 à l’ultime minute.

Ent. Mons Nord – Chièvres 3-1

Chièvres prend un départ en mode mineur et se fait surprendre d’entrée de jeu par Delys qui ouvre le score dès la 2e. À la demi-heure, un corner tiré par Delavallée trouve la tête de Decot qui égalise. Le tir de Longo heurte ensuite la latte dans le camp des visiteurs avant que Diallo et Delperdange voient le gardien stopper leurs essais. Inattention au retour des vestiaires avec un lointain coup franc des locaux qui se baladent dans la défense et marquent via Buntinx. Zekhnini fixera les chiffres à 3-1 à la 67e. Pour l’anecdote Chièvres ratera la conversion d’un penalty en fin de rencontre.

Belœil B – Francs Borains B 1-7

C’est avec la grosse artillerie que s’est déplacée l’équipe visiteuse dans la cité princière. Le championnat des espoirs n’ayant pas encore débuté, Belœil B a dû faire face à une formation virevoltante qui a fini par imposer son physique plus affiné. Les choses n’avaient pas trop mal débuté puisque Flammia va ouvrir la marque à la 30e en étant à la réception d’un coup franc. Laurent égalise cependant dans la foulée. La seconde période sera outrageusement dominée par des visiteurs qui vont scorer à six reprises. Une rencontre à oublier au plus vite pour Belœil, tout en tenant compte des conditions spéciales auxquelles il a fait face.

Vaudignies – Harchies-Bern. 0-2

Harchies a mis plus d’intensité dans les échanges et a profité d’une technique supérieure. Nis ouvre la marque en convertissant un penalty. Giaccio doublera la mise en seconde période en expédiant un coup franc en pleine lucarne. Vaudignies ne se montrera jamais dangereux et n’a rien à revendiquer de cette journée inaugurale.