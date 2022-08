De Vreese: «Le niveau est déjà très élevé»

Le recrutement a été fructueux et les éléments trop perturbateurs ont été remerciés… Désormais c’est "un vrai groupe" que De Vreese dirige:"Avec Hicham, on est allé voir énormément de joueurs et la récompense est là: l’équipe est bien en place, on a de bons joueurs et une superbe mentalité. C’est tout ce que je voulais. Partout où on va jouer, tout le monde nous félicite désormais pour le comportement des joueurs et c’est important car je voulais aussi travailler l’image du club. L’année passée, les gars jouaient avec mon CV et ça, je n’ai pas aimé. Tous les joueurs qui sont dans le groupe cette saison, je les ai vus jouer et les ai rencontrés personnellement. J’ai aussi instauré une nouvelle discipline. Il y a beaucoup de changements et c’est un vrai plaisir de venir entraîner désormais. Je démarre une saison à moi, on a bien transféré, j’ai fait la préparation. On est allésen team building, cela s’est très bien passé et je trouve que là, on est en train de former un vrai groupe. Même s’il y a encore des absents pour cause de vacances, tu vois que les résultats sont déjà là! Le niveau est élevé et ça me fait plaisir. J’ai confiance et on fera beaucoup mieux que l’an dernier"

«On veut aller au tour final»

Le RDS semble armé pour une belle saison, des résultats probants notamment en Coupe des Flandres donnent de l’espoir et de la confiance au coach qui reste focalisé sur le championnat:"La préparation se passe bien, peut-être trop bien même! Pour moi, cela ne veut rien dire car tout le monde est en forme, tout le monde veut se montrer mais c’est dans le championnat que ça compte. C’est quand il y a des points qu’il faut être là. Maintenant, ce sont encore des amicaux, de la Coupe où on n’a rien à perdre."

Cette année encore, l’objectif est d’atteindre le tour final aussi bien pour le club que pour le staff:"Je pense que la série est plus ou moins la même, il n’y a plus Moen, Deerlijk ou Wevelgem. C’est difficile de dire s’il y aura plus de places devant. Les équipes qui arrivent, je ne les connais pas du tout, elles viennent de P3, des autres séries aussi, donc je ne connais pas encore! Pour le moment, il n’y a pas vraiment d’équipes que je crains mais il faut toujours rester très modeste. Le foot n’est pas toujours une science exacte. Et c’est même loin d’être le cas. On vise le tour final! C’est le but. Je suis vraiment ambitieux. Faire mieux que l’année passée, cela doit être faisable mais le tour final est vraiment l’objectif."