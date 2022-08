Celles valide son ticket pour les play-off

Qui battra Steenkerque?

Celles et Bassilly auront-ils les ressources nécessaires pour prendre le dessus lors du tour final? La régularité jouera son rôle. Un élément qui ne fut pas toujours le fort des Cellois. Surtout durant le deuxième tour."C’est vrai,dit Arnaud Dubart. Notre excellent premier tour n’y est pas étranger. Après n’avoir connu que deux défaites, nous savions que la qualification ne nous échapperait plus, sauf grosse catastrophe. Cela a joué dans les têtes et dans la motivation. Consciemment et inconsciemment. Maintenant qu’on y est, on veut tout faire pour faire douter Steenkerque et créer la surprise."

Également qualifiés, les Bleus de Bassilly ont, eux aussi, toutes les armes pour aller au bout. Actuellement dans une très bonne passe, les Sillyiens devront maintenir le cap et prester à haut niveau pour franchir le premier écueil. Et, pourquoi pas, nous offrir une finale 100% Wapi?