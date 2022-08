Un tel Pays Vert sera à surveiller de près

Le Pays Vert, c’est le genre de formation qui n’a pas froid aux yeux. Et c’est d’ailleurs ce qui lui a permis aux tours précédents de se défaire sans souci de Soignies avant de créer sa première sensation au Racing de Gand, une D2 flandrienne, puis une seconde à domicile contre le voisin d’Acren, une autre équipe de D2. Le tout en affichant une sacrée sérénité et en montrant une certaine maîtrise des événements.

Pour son quatrième tour dans cette Coupe, l’équipe athoise montait d’un cran dans l’adversité proposée avec un duel face à Tessenderlo. Du lourd pour les hommes de Jimmy Hempte, d’autant plus qu’il fallait se farcir les Limbourgeois, prestant en N1, sur leur terrain. "Et ils ont déjà repris leur championnat,précisait le vestiaire athois.Mercredi dernier, ils ont tenu en échec Liège. Un nul 1-1 face à Perbet et consorts, ce n’est pas rien!"

En effet, ça veut dire pas mal de choses quant à la qualité du noyau du VV Thes sauvé en milieu de semaine dernière par son buteur Bertaccini qui avait répondu au goal d’ouverture signé Perbet. Samedi soir, en Coupe, c’est de nouveau le numéro 9 qui a permis à ses couleurs de sauver l’essentiel, soit la qualification! Car, jusqu’à son but libérateur à la 82e minute, le Pays Vert est parvenu à contenir des joueurs visités plus forts sur le plan footballistique mais pas véritablement à l’aise dans le combat proposé par son adversaire. À un tel point que Tessenderlo s’est retrouvé mené au score dès la 21e minute. Bien que privé de deux de ses atouts offensifs les plus en vue depuis le début de préparation, Hospied et Mangunza étant suspendus pour abus de cartons, le Pays Vert faisait 0-1 grâce à un penalty transformé par Itoua. Appelé à évoluer à la pointe de l’attaque en raison des absences, il se faisait justice lui-même. Repositionnement payant pour l’ancien Belœillois qui expédiait ensuite un essai de peu hors cadre alors que Dekampener, titularisé pour combler le vide laissé par Hospied, aurait aussi pu doubler la mise.

À quelques minutes près

Cela aurait été trop beau pour un Pays Vert qui devait certes subir la pression locale mais qui laissait que peu d’espaces à Tessenderlo de s’exprimer. il fallait attendre la seconde période pour voir Zimine sortir un premier arrêt. L’avertissement était malheureusement suivi d’une première sanction lorsque Cooman trompait sa vigilance sur un coup franc. Le portier athois se retournait une seconde fois sur la tête de ce diable de Bertaccini à huit minutes du terme.

Bien qu’éliminé, le Pays Vert devait se montrer fier d’avoir fait plus que douter une N1 à l’issue d’une rude bataille."Je sors en effet très fier de ce match,acquiesçait Jimmy Hempte.Je l’ai dit tout de suite aux garçons sur la pelouse, avant même de revenir au vestiaire: ils ont sorti un gros match! À quelques minutes près, on poussait une N1 plus loin dans le match. On a de nouveau misé sur un gros bloc qui a posé de gros soucis à un adversaire qui nous rendait deux divisions. Je pense que cela veut dire quelque chose."

Ça signifie que ce Pays Vert-là est prêt et en confiance avant d’entamer, samedi, les hostilités en championnat avec un court déplacement du côté de Tertre-Hautrage. Sera-ce ducasse pour Ath?