P1 : Luingne a bien résisté avant l’avalanche beloeilloise

Forte d’un gros recrutement et après sa très bonne préparation, la RUS Belœil sait qu’elle sera attendue partout au sein de cette P1. De son côté, Luingne, le promu, comptait prouver qu’il avait les épaules assez larges pour embêter le favori de la série. Pendant 60 minutes, le plan mouscronnois s’est déroulé quasi sans accroc. Dupont avait dû se détendre pour repousser un penalty de Lai, mais, à part ça, les troupes de Giovanni Seynhaeve avaient su contenir les assauts des visiteurs."Principalement parce que la dernière passe a trop souvent fait défaut en première mi-temps,estimait Chemcedine El Araichi, l’entraîneur unioniste.À la pause, j’ai recadré mon petit monde en expliquant à mes joueurs que je n’attendais pas qu’ils rentrent avec le ballon dans le goal, mais bien qu’ils se montrent un minimum réalistes."

Un rouleau compresseur

Un discours qui a visiblement été entendu: dès la 47e, Beugnies décalait Mourad El Araichi, qui butait toutefois sur un Dupont en état de grâce jusque-là. Ce n’était que partie remise pour les Belœillois. Peu après l’heure, Henry profitait d’une grossière erreur de Lefebvre pour partir seul au but et tromper le portier luingnois. Quant à la suite: trois nouveaux buts pour la RUS via Lai, sur une frappe lointaine, Mouquet, à la finition d’un gros travail collectif, et Renquin, sur une énorme frappe sur coup franc. À cela, il faut ajouter deux lattes, entrecoupées par l’honneur des Luingnois sauvé par la tête de Lefebvre, à la réception d’un corner. Pas mal en une demi-heure à peine…"C’est ce que je voulais voir, mais j’ai dû me montrer patient,reprenait El Araichi.À l’avenir, j’espère que nous nous rendrons les matches plus faciles. On nous a collé l’étiquette de favoris, sans doute en partie à raison, mais on doit oublier la pression. La pression, au contraire, c’est nous qui devons la mettre sur nos adversaires."

Préparation difficile

Dans l’autre camp, le coach Giovanni Seynhaeve ne pouvait que reconnaître la supériorité de l’adversaire."Lorsquele premier but est tombé, on s’est complètement écroulé. Vu la préparation qui a été chahutée, je ne suis pas surpris. On a laissé nos joueurs prendre leurs vacances quand ils le désiraient, les entraînements s’en sont ressentis. Certains ont suivi le programme individuel mais d’autres non… C’est devenu le lot de tous les coaches. Physiquement, nous avons encore beaucoup de travail devant nous. En espérant que la première victoire ne tarde pas trop à tomber, car elle sera très certainement la plus dure à aller chercher. Après quatre années à courir après les titres, mon groupe va aussi devoir apprendre à perdre."

Que "Gio" se console: quatre buts encaissés, il se pourrait que ça devienne un tarif régulier pour ceux qui affronteront l’armada belœilloise.