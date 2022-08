Buts:75e Petit (1-0), 81e Bah (2-0), 87e Hanicq (2-1). Molenbaix:George, Rei, De Coninck, Petit (89e Camara), Sylla, Coqu, Duchatelet (64e Marécaux), Boucart (64e Bah), Vandenhove, Tingiya Dogo (64e Fontaine), Morain. Gilly:Mouffe, Tandoum, Vanhorick, Bruyere (80e Meuleman), Diallo (71e Kalincik), Hamri, Hanicq, Mbango Bosakwa, Clamot, Maratta, Musch. Cartes jaunes: Petit, Hanicq, Clamot, Musch. Arbitre: M. Vandersteene.

Pointé du doigt comme un des prétendants au rôle de dauphin d’un Belœil vu comme le grand favori, Molenbaix avait un peu la pression vendredi soir au moment de lancer la saison. Sur sa pelouse, face à un adversaire qui ne se disait pas prêt du tout à se rendre chez un tel cador, les Bleus avaient la fausse note comme hantise pour son match de reprise. Mais tout s’est bien passé finalement pour les hommes de Frédéric Debaisieux même si la victoire a mis un peu plus de temps que prévu à se dessiner."Pourtant, on s’est appliqué dès le début et on a d’ailleurs bien entamé la rencontre avec un premier quart d’heure de bonne qualité",confiait le coach. Mais ensuite, son équipe a éprouvé un peu plus de mal à maintenir ce rythme qui aurait dû faire plier assez rapidement l’adversaire carolo.

Les minutes s’égrainaient au point que chaque spectateur, après une heure de jeu, commençait à se poser la question de savoir si les visités allaient pouvoir actionner le marquoir. Cela arrivait 15 minutes plus tard quand Gilly, bien en place jusque-là défensivement, se faisait surprendre par Petit qui ouvrait le score sur un assist de Marécaux, rentré peu avant à la place de Duchâtelet. Le dribble du capitaine local mystifiait le gardien Mouffe: 1-0! La situation était débloquée et l’avantage était alors doublé à la 81e par Bah, un autre joueur venu du banc pour faire la décision. Il était à la réception d’une nouvelle ouverture décisive de Marécaux.

Molenbaix ratait encore l’occasion de se mettre définitivement à l’abri, ce qui boostait Gilly qui, lui, ne se faisait pas prier pour réduire la marque à la 87e par Hanicq. Sans remettre en question le succès molenbaisien."On empoche le principal: les trois points! C’est une belle façon de lancer la saison. Ce n’est que positif pour la suite du championnat",concluait Frédéric Debaisieux.