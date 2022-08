P1 : des Péruwelziens déçus, des Antoiniens frustrés

Avant d’entrer dans le vif du sujet, disons-le de suite: des derbies comme celui auquel on a pu assister ce samedi en fin d’après-midi, c’est quand ils veulent! Malgré une première période sans de nombreuses occasions de but – une seule aura suffi de chaque côté pour trouver le chemin des filets! –, Péruwelz et le Pays Blanc ont offert une rencontre très agréable à suivre. Avec du rythme, de l’engagement, des goals, du spectacle, un bon scénario qu’on n’avait pas imaginé au coup d’envoi, un final qu’on n’avait pas non plus vu venir vu la physionomie du duel!

Dès les premiers échanges, ce sont les visiteurs qui étaient mieux en place en mettant la pression sur un Péruwelz qui paraissait fébrile. À la surprise générale!"Je comprends cette impression,notait à l’issue du derby Donovan Haillez, héros un peu malheureux mais un des hommes les plus en vue sur le terrain.Cela fait deux semaines qu’on entend dire que le Pays Blanc ne sera pas à la hauteur. Ce n’est jamais très agréable. On voulait montrer nos qualités face à ce Péruwelz que l’on dit, par contre, candidat au Top 5. Je crois qu’on l’a bien fait."

Et même très bien fait car, au bout des 90 minutes, les regrets du nul 3-3 étaient plus présents dans le camp antoinien que péruwelzien. Mené au score à la 21e sur un tir bien placé de Derbal, le FC réagissait tant bien que mal dix minutes plus tard par Heddadji, sur l’une de ses rares belles sorties de ballon."On n’était pas dedans,relevait Jonathan Krys, le coach local.On avait demandé de mettre la pression, d’imposer notre tempo et on a fait tout l’inverse! On a joué comme une équipe de bas de classement alors qu’on prétend vouloir jouer le haut. Antoing a dû être surpris de la façon dont on a joué! On a eu peur, on n’a pas assumé. Et ça l’a mis en confiance! Ce qu’on a failli regretter au décompte final."

«Il n’y a pas penalty!»

Car la deuxième période démarrait sur les chapeaux de roue pour le Pays Blanc qui filait à 1-3 à la 54 grâce au doublé planté par Ramser en l’espace de trois minutes. En étant à l’affût de la frappe de Haillez mal repoussée par Lelièvre et à la réception d’un coup franc! Antoing jubilait, Péruwelz grimaçait avant de se reprendre… "Il a fallu faire monter mes deux gamins, Hostens et Cortvrint, pour que les choses bougent,n’en revenait pas Jonathan Krys.Ils ont apporté leur fraîcheur et tenté de faire la différence en respectant ce que je demandais. Chose que certains, qui n’ont pas saisi la chance, n’ont pas su faire!"

Dans la foulée des montées des joueurs de 19 et 20 ans, Hennebicq faisait 2-3 d’une "tête-nuque" sur corner. Il restait alors un quart d’heure à jouer."On a trop reculé, on a trop subi, sans doute à cause de la fatigue car on s’était beaucoup dépensé jusque-là, narrait Donovan Haillez qui était bien involontairement à la base du 3-3 en concédant un penalty pour une faute de main.La reprise d’Andry me vient en plus dessus. Je mets mes mains pour me protéger un endroit où le ballon aurait pufaire très mal s’il avait continué sa course… Pour moi, il n’y a pas penalty car je n’ai pas les bras écartés. En attendant, c’est cruel car si on aurait signé pour un nul avant le derby, vu qu’on a mené 1-3, on doit être frustré",disait celui à qui le poste de back droit lui va comme un gant. Une belle trouvaille de Gwen Rustin!

Sur le banc d’à côté, on se réjouissait à peine du 3-3 signé Heddadji sur penalty!"On a certes la force de revenir mais je suis fâché par rapport au contenu de notre prestation puisqu’elle résulte de consignes qui n’ont pas été respectées."