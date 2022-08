Le Néerlandais Maikel Scheffers se sent comme chez lui

En voyant le listing des inscrits, on se doutait qu’il ne viendrait pas faire de la figuration. Quatorzième mondial, première tête de série et double tenant du titre, le Néerlandais Maikel Scheffers faisait figure de grand favori de l’édition 2022 de l’Ath Open. Il le devenait encore plus dès la deuxième journée du tournoi quand, à l’autre bout du tableau masculin, le Français Guilhem Laget, quinzième mondial, se faisait sortir dès les quarts par son compatriote Gaetan Menguy. Traduisant sa domination, Scheffers devait attendre sa demi-finale face au Français Nicolas Charrier pour perdre ses premiers jeux. Samedi, en finale, c’est sur un double 6-2 que le Batave battait le Sud-Africain Alwande Sikhosana, jeune joueur de 21 ans qui ne cesse de progresser.