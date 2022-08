Camille Laus : "Je suis dégoûtée pour l'équipe"

Propulsée en tête par une Helena Ponette époustouflante, Camille Laus n’a pas réussi à transformer l’essai malgré un tour de piste de haut vol, bouclant une prestation collective admirable qui, preuve en est, débouchait sur un record de Belgique pulvérisé de près de deux secondes. Un chrono de 3.22.12 qui aurait suffi il y a trois semaines à Eugene, sur le sol américain, pour décrocher le bronze aux Mondiaux. Un temps canon qui, malheureusement, ce samedi, dans la fraîche soirée allemande, ne permettait pas de monter sur la boîte, la faute à des Néerlandaises qui n’avaient pas disputé la finale à Eugene car disqualifiées en demies, à des Polonaises qui n’avaient pas franchi le stade de ces mêmes demi-finales mondiales, à des Britanniques qui avaient déjà fini devant notre relais belge fin juillet. Mais les Cheetahs, ambitieuses à raison avant la finale de l’Euro, ont de quoi pester, car tout a été parfait dans leur prestation, chacune prestant à son niveau, voire mieux! Cynthia Bolingo cédait le témoin en deuxième position à Hanne Claes qui se rabattait en tête avant de lancer Helena Ponette en quatrième position mais à la bagarre pour la deuxième.

«Oui, je m’en veux!»

Doublant trois concurrentes, cette dernière donnait le bâton en tête à Camille Laus. Le scénario de course devenait inhabituel pour la Tournaisienne, plus habituée à devoir effectuer une remontée qu’à éviter celle de la concurrence.

La capitaine résistait en poussant ses adversaires vers l’extérieur mais elle voyait Femke Bol, Natalia Kaczmarek et Nicole Yeargin la déborder. À la recherche de sa première médaille dans un grand championnat, le relais échouait à 38 centièmes du podium.

Dernière relayeuse à s’élancer, Camille ne pouvait s’empêcher de culpabiliser. À tort! Mais c’était plus fort qu’elle, malgré le statut des filles qui lui faisaient face."Je sais que Bol, c’est trois fois l’or sur ces championnats, Kaczmarek a fait médaille d’argent en individuel, Yeargin, c’est un record à moins de 51 secondes, mais je suis déçue, disait-elle. Faire la course en tête, ce n’est pas habituel pour moi avec le relais mais je m’étais préparée à ce scénario-là. J’ai essayé de bien faire les choses tactiquement dans les virages et de me mettre dans un bon rythme mais derrière, elles étaient plus fortes. Et dans la dernière ligne droite, elles me passent toutes… Ça m’agace! Je pensais pouvoir résister. Je m’en veux. Je suis désolée pour l’équipe d’avoir perdu la médaille qu’on visait."

Même le nouveau record national ne pouvait la consoler!"Dans un championnat, on est là pour une médaille et non un chrono! Battre le record d’une telle façon, c’est bien mais on venait pour autre chose. C’est frustrant, ce qui nous arrive. Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Je suis dégoûtée!"