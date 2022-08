Thieulain-Kerksken pour se jauger

En N1, ce dimanche, on luttera pour l’avant-dernière fois en phase régulière. Avec une affiche entre Thieulain et Kerksken qui, en temps normal, ne ferait que passionner les foules mais qui, là, et chacun s’accorde à le dire, servira plus d’une répétition générale qu’autre chose. Même si, dans le but de marquer les esprits et prendre un ascendant psychologique, on se doute que les ennemis jurés ne cracheront nullement sur une victoire. Thieulain en tête assurément car il évoluera à la maison, car il avait déjà remporté l’aller (9-13), et car il pourrait, en cas de nouveau succès, marqué un peu plus sa domination.

Isières: éviter d’encore reculer!

À Ogy, qui se prépare à joue les play-down, Maubeuge voudra, lui, confirmer sa troisième place, synonyme de participation au Huit de Septembre. Position sur le podium que Baasrode espère toujours obtenir, même si ce sera compliqué de refaire un retard de trois points sur les Français. Un Baasrode qui se déplacera à Wieze, dont la présence dans le Top 8 reste assurément l’une des plus grosses incertitudes, Grimminge le suivant à quatre longueurs, vous nous direz que c’est beaucoup, mais avec encore une lutte de moins disputée. Un duel de retard qui ne se jouera que samedi prochain, à la veille de la dernière journée… On n’en dira pas plus sur une équité sportive que l’on n’ose évidemment même pas remettre en question…

Acoz, en se rendant à Hamme, la lanterne rouge, pourrait valider sa cinquième place car, derrière lui, Isières et Mont-Gauthier vont se chamailler pour occuper le sixième siège et éviter le septième, ce dernier étant l’assurance de se farcir Kerksken, le deuxième, en quarts de finale des play-off.

En N2, pas de Tourpes au programme de ce week-end, sa lutte face à Sirault avait été avancée en prévision du GP Maurice. Le leader conclura la phase classique dans une semaine face à Ninove, le quatrième classé. Une équipe que pourrait dépasser Œudeghien si son week-end venait à être marqué du sceau de la réussite. Les Frasnois joueront en effet deux fois pour être déjà au repos dans sept jours: samedi, il y aura le derby face à un Blicquy englué tout en fond de tableau; dimanche, il y aura le très délicat déplacement à Genappe, le deuxième. Mais pourquoi pas un bilan de cinq points sur six?