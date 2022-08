Taintignies est reparti d’une feuille blanche

Pour le coach, qui fait ses premiers pas en tant que T1, la saison sera prometteuse."On ne va pas se cacher, notre envie est de remonter au plus vite, que ce soit via le titre ou le tour final. Le potentiel est bien là, avec des joueurs à l’écoute qui veulent se montrer. Nous n’aurons pas de pression mais on fera tout pour jouer le plus haut possible."

Pour les points forts, Taintignies pourra compter sur un groupe qui a soif de football."Beaucoup de joueurs sont revanchards. Ils ont tous envie de bien faire."Et pour les points faibles:"Les premiers résultats de la préparation ont été bons mais nous devons rester humbles car il y a encore beaucoup de travail à réaliser surtout au niveau des automatismes."

Et pour le tiercé gagnant, le coach hésite un peu:"Je dois encore découvrir les équipes de la série mais, d’après les échos, je dirais Anvaing B. Puis, Havinnes B et Brunehaut. On m’a dit aussi du bien de Houtaing."