Quelle place sur le podium pour Brunehaut?

Après une année de reconstruction, le club de Brunehaut affiche certaines ambitions et un retour en P3 serait le bienvenu à l’issue de la saison."Si on veut faire mieux que la saison dernière, ça veut dire qu’on doit être prêt à jouer les premières places. Les joueurs doivent s’attendre à une concurrence plus importante que l’année passée. Ils vont donc devoir travailler plus pour gagner leur place dans l’équipe. La moyenne d’âge est encore jeune mais malgré tout, je pourrai compter sur l’expérience de quelques anciens sur le terrain."