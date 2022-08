Pays Vert: sur la route d’un autre exploit?

«Ça ne se refuse pas!»

Après avoir éliminé une P1 et deux D2, le Pays Vert montera en grade ce samedi. C’est à Tessenderlo, une N1, qu’il tentera de créer un nouvel exploit! Quitte à perdre des forces précieuses en vue de la reprise du championnat dans une semaine?"Seul le fait de devoir se déplacer loin (NDRL: 280 km aller-retour) est à la rigueur embêtant,signalait le coach Jimmy Hempte au soir de la qualification face au voisin acrenois.Et encore, cela ne doit pas nous freiner! Tessenderlo joue peut-être devant un beau parterre de spectateurs; si cela peut permettre au club de faire une nouvelle belle petite recette (NDLR: elle est partagée en Coupe) , ce n’est pas plus mal dans le fond! De toute manière, jouer un tour supplémentaire de Coupe ne se refuse pas. Surtout chez un adversaire qui joue deux divisions au-dessus. Ce sera automatiquement une belle expérience. On jouera crânement sa chance en s’appuyant sur ce que l’on a montré jusqu’ici. Sur cette prestation face à la REAL qui était aboutie, ne laissant que notre adversaire tirer deux fois au but. On n’a rien concédé tout en se créant beaucoup d’occasions. On a mis les bases, il reste des détails à régler. Ce type de match officiel, pour lequel on n’a rien à perdre, est idéal. C’était ça ou un amical à Gullegem que l’on a dû annuler. J’imagine que mes garçons seront encore plus motivés à l’idée de s’offrir un historique cinquième tour de Coupe."

Au-delà de l’exploit, c’est surtout des confirmations qu’attend le staff athois, lui qui se réjouissait d’être bien avancé dans la constitution du onze qui sera aligné dans sept jours à Tertre pour la reprise en D3.