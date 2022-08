Jeunesse motivée et bien encadrée à Tournai

Sportivement, Tournai finissait à une dixième place bien trop discrète après avoir fini le championnat en roue libre, l’équipe ne prenant que deux petits points lors des six dernières rencontres. Dans ces conditions, il était indispensable de revoir le fonctionnement d’un groupe qui a perdu quelques pions importants, Tiziano Cara rejoignant Péruwelz B avec l’ambition d’intégrer à terme le groupe de Jonathan Krys en P1 alors que les jeunes Loïc Baudry, Assim Hssaine et Aurélien Dumoulin ont trouvé leur bonheur au Pays Blanc. Pour compenser ses départs, Hichem Hamdi a recruté quelques joueurs en France et élargi son noyau pour y apporter de la concurrence:"J’ai une grosse vingtaine de garçons à ma disposition et je compte sur l’équipe de D3 pour nous envoyer deux renforts chaque semaine. Sur le fil, on a aussi fait venir Chris Duprez, actif à Hérinnes la saison passée. Il doit apporter son expérience et guider les jeunes."

Le coach se montre d’ailleurs assez optimiste en évoquant les qualités de son groupe:"J’ai plusieurs bons attaquants et je pourrai effectuer des choix chaque semaine. J’ai aussi la chance de compter sur des jeunes, notamment trois garçons nés en 2005 qui affichent une grosse motivation à l’idée de militer en P3. Tout n’est pas parfait non plus puisque la préparation a commencé tardivement et que nous n’étions vraiment pas prêts pour aborder la Coupe du Hainaut. L’élimination sans gloire à Anvaing B a permis de tirer des enseignements et on se rattrape pour être au point à la reprise. Même la défaite en amical au FC Brunehaut ne nous alarme pas car, dans la manière, j’ai vu de belles choses avec notamment une grosse possession de balle. Le calendrier des prochaines semaines ne nous est par contre pas trop favorable puisque nous entamons le championnat par un derby contre Béclers avant d’aller à Luingne B. Nous serons vite fixés sur nos capacités en sachant que la série est relevée avec beaucoup de belles formations. Mon pronostic? Je vois Mouscron émerger devant Esplechin et Péruwelz."