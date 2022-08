Estaimbourg: le trio de tête… sans se la prendre

Pourtant, le coach Corentin Douterlungne n’hésite pas en pointant l’objectif principal:"Le top trois! Pour atteindre ce but, ça se jouera sur des détails. L’an dernier, certains matches n’ont pas tourné en notre faveur parce qu’on était peut-être un peu trop confiants. J’espère que l’on aura retenu la leçon."L’entraîneur des Tanneurs ne doute pas et on le comprend en repensant à la belle saison passée où il n’a pas manqué grand-chose. La plus grosse énigme réside sans doute dans le remplacement du capitaine emblématique:"Il y a plusieurs joueurs qui reprendront le rôle, il faudra sans doute un peu de temps pour s’adapter mais on va y arriver."

Les plus du groupe:"Peu de mouvements, alors que quatre ou cinq joueurs étaient suivis en décembre, mais les trois quarts sont restés. Les gens qui sont arrivés ont la mentalité du club. Notre technique et notre possession de balle devraient toujours être de précieux atouts."

Les moins: " On va devoir se passer de notre capitaine Christophe Desmazières et de sa prestance. Impossible de trouver un joueur comme lui. L’autre point négatif, c’est évidemment la chaleur qui a rendu les terrains très compliqués mais c’est valable pour tout le monde."Et le tiercé de Corentin:"1. Enghien; 2. Anvaing; 3. Ere mais dans quel ordre?"

«Difficile mais définitif!»

Le brassard risque d’être lourd à porter au début pour Simon Dekoster, enfant de la maison qui entame sa septième saison au club."Christophe était LE capitaine, respecté, écouté, maître de la communication. J’ai plus de mal que lui dans ce secteur, je vais devoir m’habituer. Pour moi, c’est une fierté que de le remplacer."Au cours d’une saison que Simon prévoit belle:"Je crois que le noyau est plus complet que l’an dernier où il nous a parfois manqué d’un banc bien fourni. Les nouveaux sont déjà bien intégrés, je pense qu’on peut viser au minimum le tour final."

Pendant qu’on était en train de discuter avec le nouveau capitaine, qui apparaît d’un coup de baguette magique? Christophe Desmazières, venu soutenir ses potes… avant un retour?"Non, c’est définitif, il faut savoir tourner la page même si c’est difficile. Il faudrait une épidémie de gastro ou de Covid pour me revoir sur un terrain!"

Le nouveau président Florian Vandecasteele:"Mon rôle pour l’instant est surtout de payer le verre du président." Et de conclure:"Le top cinq sans pression serait gage d’une saison réussie."