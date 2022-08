Coupe AWBB: Maffle s’est fait un peu peur, gare au piège pour l’ASTE Kain

Pour leur premier rendez-vous de la semaine en Coupe AWBB, les Mafflous avaient huit points à rattraper au coup d’envoi et ont failli ne jamais combler l’écart. Ils n’ont pas profité des espaces laissés par la méritante P1 de Fleurus. Au contraire, des pertes de balle trahissaient une forme de nonchalance. Il a fallu attendre les cinq dernières minutes afin de voir Maffle s’envoler au marquoir. Le coach Patrick Verdun en attendait plus de ses joueurs."La charge physique fait encore défaut dans mon équipe. On a eu des trous dans le jeu avec des paniers ratés mais quand on accélère, on prend le dessus. La défense n’était pas digne d’une R2 car j’ai vu un manque de volonté. Il faudra être plus rapide et jouer plus intelligemment pour commettre moins de fautes. Il faut qu’on soit prêt physiquement dans trois semaines. On a un groupe avec des nouveaux, des joueurs issus de la P3, tout le monde devra montrer de la motivation durant la saison entière."Le championnat des Éléphants démarrera le 3 septembre avec la réception de Genappe. Avant cela, les Mafflois disputeront ce soir à la maison, leur troisième match face à Mont-sur-Marchienne. La qualif devrait néanmoins se jouer jeudi à Loyers, l’actuel leader de la poule C.