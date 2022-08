Camille Laus: plus rien n’est utopique!

Ce qui a marqué les esprits au cours de leur course, c’est la gestion dont les Belges ont fait preuve. La première relayeuse Naomi Van Den Broeck a installé ses couleurs derrière les Anglaises. Imke Vervaert puis Helena Ponette ont su préserver cette position en résistant notamment à la Pologne. Camille Laus a conclu le travail, retrouvant les jambes qui lui avaient manqué lors de sa demi-finale en individuel du début de semaine."On était certaines de pouvoir sortir une telle prestation,s’exclamait la capitaine des Cheetahs.Même si on se trouvait dans une série solide avec la Grande-Bretagne, la Pologne et l’Italie. Mais on a fait de belle manière ce qu’on devait faire et on n’a eu aucun souci."

La Tournaisienne a conclu de fort belle façon la prestation collective de son équipe."Dès ma prise de relais, j’ai senti que tout était bien parti pour nous et que la qualification était proche. Ma demi-finale en individuel ne m’a pas vraiment mise en confiance vu le mauvais chrono que j’ai réalisé, mais je suis contente d’avoir rebondi et d’avoir su réaliser une bonne course avec le relais,poursuivait Camille Laus qui, comme à chaque fois, paraît totalement libérée quand elle court en équipe.Oui, c’est vrai, mais c’est pareil pour toutes les filles du relais. C’est toujours une sensation spéciale de se battre les unes pour les autres et tout ce qui est fraîcheur et motivation vient plus facilement. Il y a ainsi quelque chose d’extraordinaire qui se passe en nous."

Il reste désormais à conclure en finale…"On a faim! On aurait raté notre Euro si on n’avait pas atteint la finale. On y est et, désormais, on veut plus. On est bien décidé à se transcender une fois de plus ensemble pour aller chercher quelque chose. Être un des huit pays finalistes, c’est très bien mais on veut plus. On a une équipe pour faire mieux."

Avec les rentrées probables de Bolinga et Claes au sein du relais en finale, la médaille envisagée avant le départ à Munich n’est plus utopique!