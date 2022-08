Après les chèvres, des vaches et chevaux?

1. SamediMais que faire du Canonnier? Oh la bonne question que voilà, qui ne trouve pas de réponse et qui devient encombrante pour la Ville de Mouscron et l’IEG. À force de miser sur le mauvais canasson, c’est vite le stade lui-même qui deviendra encombrant à moins que la tactique des instances hurlues soit de laisser l’ex-pelouse de D1 en un espace vert libre d’accès où pourront errer chiens et chats, paître moutons et brebis, ruminer vaches et chevaux. Ça changera peu des trop nombreuses chèvres qui ont défilé à l’Excel! En attendant, il y en a toujours un qui est en train de comprendre qu’il est le dindon de la farce: le Stade Mouscronnois n’aura pas droit au Canonnier, certains décideurs voulant toujours le réserver à Mandel et son Mpenza de président. Sauf que le club flandrien compte faire volte-face, l’épisode Mbo étant déjà fini, une énième reprise étant sur le point d’être actée par des investisseurs locaux qui refusent de voir le club déménager. Enfin des personnes sensées!

2. DimancheDans notre découverte de la balle pelote, on ne s’étonnera plus de tous les bruits de couloir que l’on peut entendre et qui, pour certains, c’est ça qui est le pire, ne reste plus à l’état de rumeurs car chacun sait qu’ils sont totalement avérés. Mais chut, on ne peut pas le dire! Alors, on fait semblant de rien. On fait semblant que l’on ne sait rien et qu’on n’a rien entendu, que rien n’a été conclu. Qu’est-ce que ce milieu ballant est frappadingue! En mars dernier, deux mois avant le début de championnat 2022, on connaissait déjà quasi tous les transferts de la saison 2023. On est en août, un mois avant la fin de ce même championnat 2022, et on connaît déjà – officieusement – quelques transferts de la saison 2024. À ce rythme, en gagnant, à chaque saison, quelques mois au niveau des annonces du mercato, un rapide calcul nous fait dire que dans quatre ans, c’est plus ou moins début juillet, soit à mi-saison 2026, qu’on connaîtra déjà la composition des équipes de la campagne… 2031.

3. LundiVous avez aussi vu les articles traitant de la toute proche Coupe du Monde de foot avec les journaux qui font le point sur les chances de chaque Diable à être repris ou non par Martinez, selon leur situation en club? Ah bah, on peut vous dire que nos confrères en ont tous oublié un! On vous laisse la nuit pour réfléchir…

4. MardiAlors, qui sait qu’ils ont oublié? Il a joué à Mouscron, Bruges, au Standard… Mais oui, Maxime Lestienne! On a des nouvelles de l’ailier des Lion City Sailors qui sont en tête de la Premier League de Singapour. "Max" y engrange argent et statistiques: 24 matches, 9 buts et 19 passes décisives! Là-bas, les journaux le disent"dans la forme de sa vie!"Donc, pourquoi pas un retour chez les Diables? Par le passé, Martinez a bien repris le Canadien Ciman, le Japonais Vermaelen et le Chinois Witsel. Pourquoi pas le Singapourien Lestienne dans ces conditions? Puisque le sélectionneur va même reprendre les Belges Vanaken et Alderweireld… On n’est plus à ça près quand même, si?

5. MercrediSi vous ne le connaissez pas, on vous invite à vous intéresser à Logan Vanhuys! Car, premièrement, c’est un très chouette gars, d’une spontanéité extraordinaire et d’une gentillesse tout aussi remarquable. Car, deuxièmement, il pratique un sport qui n’a nullement droit à la médiatisation qu’il mérite alors qu’il exige d’énormes sacrifices vu les heures d’entraînement auxquelles il faut se soustraire pour réussir! Spécialiste du 10 km en eau libre – c’est donc hors d’une piscine, bien peinard! – le Mouscronnois nous plonge dans le vif du sujet de l’Euro qu’il va nager en Italie. "Comment ça va? Bah, plutôt pas mal! Alors, aujourd’hui, on nous a dit qu’il ne fallait même pas se présenter sur le site de la compétition car c’était trop dangereux… La mer est trop agitée, avec des vagues assez puissantes et des creux de plus deux mètres. On va donc attendre un peu."Oui, c’est plutôt une bonne idée!

6. JeudiOn sait maintenant pour quelle raison la Ville de Mouscron tient tellement à voir Mandel jouer au Canonnier… C’est pour le spectacle! Samedi, en Coupe, l’équipe flandrienne a été battue 8-0. Et hier, en championnat, rebelote: défaite 0-8!

7. VendrediCe soir, une nouvelle saison de foot démarre. Si on s’en réjouit, on émet aussi un vif regret. Celui de savoir que des personnes manqueront au paysage footballistique local. Le Pays Vert pleure Edgard Vanderhaegen, son correspondant – hautement – qualifié jusqu’à 2020. Ce sont près de trente années de fiers et loyaux services qu’il a rendus au foot ostichois via son savoir-faire administratif. Biévène pleure Gaston Debleser. Les visites à l’Excelsior ne seront plus pareilles! Voilà le président Michel orphelin de son frère, de celui qui était unechte Belg, entamant une conversation en français avant de la poursuivre en néerlandais tout en casant deux ou trois mots de wallon et l’une ou l’autre expression flamande... On se passera désormais de ce petit plaisir. À contrecœur!