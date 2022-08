Templeuve : retrouver le Top 5 mais sans extravagance !

La preuve avec la compétition de Cuistax organisée le week-end passé pour inaugurer la nouvelle terrasse couverte qui ajoute un joli cachet."Il faut continuer les investissements… et raison garder."Avant d’en revenir aux objectifs sportifs:"Bien sûr que l’on voudrait retrouver le top cinq mais ce serait bien avant toute chose que la P4 monte en P3 pour réduire l’écart. Je félicite en tout cas tout le monde pour l’implication depuis la reprise. Si on veut faire quelque chose, il faut travailler. On fera la fête après…"

«Tout confort sera banni»

"Je ne veux plus vivre une saison comme l’an dernier!"Les premiers mots de Jean-Do Vessié claquent comme un coup de pistolet."Les joueurs sont bien au courant, celui qui ne suivra pas s’exclura. L’an passé, certains sont tombés dans le confort, pas question de ça cette année! Celui qui mérite de jouer sera sur la pelouse, pas celui qui ne s’investira pas! Templeuve ne peut se permettre de vivre deux saisons pareilles."

Pour y arriver, la recette a été simple: le noyau est fort de trente joueurs, du jamais vu."La concurrence ne me fait pas peur du tout bien au contraire surtout qu’on a privilégié la jeunesse, la mentalité, l’envie. Ce sera nécessaire parce qu’il faudra s’arracher tous les dimanches."

Les plus du groupe:"La mentalité défaillante de certains nous a causé des soucis l’an passé. On a veillé à insister sur cet aspect dans la composition de l’effectif… L’esprit me semble bien meilleur, comme l’ambiance. On est à Templeuve et je dois parfois la tempérer…"Les moins:"Notre début de championnat est compliqué: à Obigies et contre Anvaing, ce sera une première quinzaine plutôt sympathique. Sans oublier les quelques blessés."

Le tiercé de Jean-Do Vessié:"1. Anvaing; 2. Enghien; 3. Ere mais Obigies, Estaimbourg, Néchin et Isières ne seront pas loin. J’en oublie aussi Hensies et son entraîneur Michel Derouck qui ne viendra pas faire de la figuration."

Pour une fois, ce n’est pas le capitaine Arnaud Croin qui s’y colle mais bien son vice-capitaine Jimmy Van Cauter qui a lui aussi une saison à oublier:"Une pubalgie m’a tenu de longues semaines à l’écart des terrains, j’ai comme l’équipe une revanche à prendre. On reconstruit avec de bons jeunes qui nous poussent, on est nombreux à l’entraînement, c’est nouveau. Si on arrive à jouer en groupe, personne ne doit nous faire peur! On a une belle équipe pour aller chercher quelque chose."