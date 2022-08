Le maintien comme priorité absolue à Hérinnes

Le plus dur désormais est de composer un noyau qui tiendra la route dès la reprise."Il ne nous reste qu’une poignée de joueurs de l’an passé mais nous sommes optimistes. Des retours sont annoncés et le coach a multiplié les contacts de l’autre côté de la frontière pour étoffer le noyau. Nous avons beaucoup de joueurs français en test et au vu des qualités démontrées par beaucoup de ces garçons, je pense que nous aurons les moyens de vivre une saison tranquille, en atteignant dès que possible la barre des trente points. Si on se maintient, on pourra alors préparer la suite avec plus de sérénité, certains garçons ayant promis de revenir à Hérinnes l’été prochain", poursuit Didier qui insiste sur le fait qu’Hérinnes, malgré les rumeurs, vit bien sans faire des promesses que le club ne pourrait pas tenir auprès des joueurs.

De son côté, le coach Hermann Bapes se montre plus optimiste qu’il y a un an, quand il avait entamé la saison aux commandes des B de l’Union de Tournai:"Cette fois, je vais pouvoir tenir un groupe qui ne risque pas d’être sollicité afin de renforcer une P2. Avec nos renforts français plus habitués aux terrains synthétiques qu’aux pelouses de provinciale, on dispose d’un milieu de terrain solide qui sait tenir la balle et construire le jeu. Offensivement, ce sera peut-être léger mais on y travaille et ce qu’on a entrevu en Coupe à Hyon reste encourageant. Si le groupe compte 23 joueurs, je ferai aussi appel si nécessaire à l’équipe réserve. Pour Hérinnes, c’est une année de transition car si on se maintient, les ambitions seront revues à la hausse l’été prochain et on essaiera de construire une deuxième équipe en P4. Pour l’heure, on est réaliste. La série est solide. Mon favori est le Stade Mouscronnois, mais je reste persuadé que les jeunes de Luingne vont également montrer de belles choses."