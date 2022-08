Houtaing vise la colonne de gauche cette saison

Pour les points forts et points faibles de l’équipe, le coach livre son avis."Avec un entrejeu costaud, on sera mieux armé au niveau offensif. À l’inverse, on va devoir régler nos lacunes défensives car on encaisse trop de buts depuis le début de la préparation estivale."Pour le podium, Frédéric voit trois favoris."Wodecq B, qui jouera avec sa première équipe, devrait être un sérieux candidat au titre. Je vois aussi Taintignies et Brunehaut pour compléter le podium."