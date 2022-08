Camille Laus: «Sur le papier, notre relais n’a jamais été aussi fort»

L’athlétisme a beau être un sport qui est profondément individualiste, pour Camille Laus, depuis qu’elle a trouvé dans le 400 mètres la meilleure manière de s’exprimer sur la piste, le plus important reste le collectif. Celui des Cheetahs, d’un relais féminin qu’elle a lancé il y a quelques années, prenant en exemple les Tornados de la fratrie Borlée!"Je donnerai toujours la priorité au relais car, ce n’est nullement un tabou pour moi, c’est avec lui que j’ai le plus de chance de courir de grandes finales et de signer des résultats sur la scène internationale. En individuel, je tente de me battre avec mes armes, je fais le maximum pour exister sur la piste mais la concurrence est vraiment très élevée actuellement sur le tour de piste,nous confiait Camille Laus avant son départ pour Munich.En équipe, c’est plus simple, ou plutôt moins compliqué, car on forme un groupe homogène qui s’entend très bien. On est bien encadré avec Carole Bam. On peut faire valoir d’autres armes que le fait de courir vite, comme la cohésion."