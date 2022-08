Bassilly s’adjuge le Grand Prix Hotton

La seconde demi-finale, opposant Tourpes à Bassilly, a offert plus de spectacle et de suspens."On menait pourtant 1-5,tempère Yannick Metayer, le capitaine de Bassilly.Mais alors que nous pensions finir la lutte tranquillement, des petits faits de jeux ont relancé nos adversaires. Et quand vous affrontez des joueurs de la trempe de Potiez ou Destrain, vous savez fort bien que rien n’est jamais gagné d’avance!"

De fait, le score passa à 5-5 et 6-6, avant que les Sillyiens ne gagnent la manche."C’était chaud jusqu’à la dernière balle et, au final, c’est notre trio de frappe qui a fait la différence. Corentin et Lukas Demil n’ont quasiment pas eu de déchet."

En finale, les Bleus n’ont pas été inquiétés par la formation de Ladeuze."Le score de 1-7 pourrait laisser penser le contraire, mais la lutte ne fut pas si facile que cela,poursuit Yannick.Si Ladeuze n’a pas existé, c’est parce que nous étions dans une vraie forme olympique. Tout tournait pour nous. Comme en demi-finale, notre frappe a été redoutable du début à la fin!"

Dans le camp des vaincus, Sébastien Grumiau allait dans le même sens."Nos adversaires n’ont pas fait beaucoup de chasses. Petite corde et grande corde, milieu ou fond du jeu. on a tout tenté à la livrée, mais chaque balle passait au-dessus de nos têtes. On est resté trois jeux d’affilée au tamis! Vous imaginez bien que notre moral en avait déjà pris un coup."

«Terminer en beauté»

Après la Coupe de Wallonie-Bruxelles, les Rouges doivent à nouveau se contenter de la seconde place."À présent, notre objectif sera de bien figurer lors du tour final. Nous voulons au moins passer le premier tour, ne serait-ce que pour remercier les supporters qui nous suivent chaque semaine. Nous verrons ce que le futur nous réservera, mais nous ne cherchons pas à monter en N3 absolument."

Et pourtant, si les rumeurs se confirment (arrêt de Hoves et de Biévène, notamment) les Rouges pourraient toutefois être amenés à monter d’un cran."On a aussi entendu parler de ces possibles arrêts. Même en N2, certaines équipes semblent vouloir arrêter… Nous assumerions la montée si cela devait être le cas, mais il est encore tôt pour en parler. Nous voulons d’abord prendre notre revanche contre Bassilly, que nous affrontons demain."

Le Hotton en poche, Yannick est plutôt satisfait de la saison."Au départ, le Top 4 était notre objectif. Mais on voulait aussi remporter soit la Coupe, soit le GP Hotton. On a participé aux deux tournois et on en a gagné un. On peut donc dire que la saison est réussie. Mathématiquement, on pourrait encore se qualifier pour le Top 4 mais je n’y crois plus trop. D’autant qu’on recevra Ladeuze demain."