Wadelincourt se prépare à sa semaine sportive

Vendredi 26, de 18 à 20h, randonnée VTT de 25 km. Inscription: 5 €, avec un ticket de boisson. Marche familiale de 5 km; inscription 2 €, ouverte à tous. À 19h, souper campagnard sur réservation. Le samedi, à 13h, le départ des 24 h internationales de marche, épreuve sélective pour le Paris Alsace 2023. Aussi championnat national travailliste du 100 km, ainsi que 2 x 6h en individuel, ou en équipes. Mais encore: à 15h, championnat de Belgique travailliste de marche pour jeunes, 1, 2, et 3 km. Et à 15h30, marche adultes de 5 et 10 km!