Vanhuys: «On m’a enterré trop vite»

Des creux de 2 mètres

Car ce jeudi, était programmé le 5 km – sur lequel notre régional ne s’aligne pas! – qui a déjà été décalé à samedi vu les conditions annoncées."Chacun se demande s’il en sera de même pour la longue distance. On parle d’un éventuel report. Il faudra sans doute attendre des prévisions météo plus précises pour être fixé. Mais le meeting technique nous a appris qu’il devrait y avoir des creux de deux mètres. Si c’est le cas, ça va bien balancer! Mais ce sera le même pour tout le monde. C’est ça également, l’eau libre, il faut savoir s’adapter à toutes les conditions. Vu mon style de nage tout en glisse, je préfère quand c’est un peu plus calme, comme dans un lac, mais je ferai avec! Maintenant, il se dit que si rien ne va en s’améliorant et si on ne reporte pas, ce sera costaud. En 2009, il y a eu des Mondiaux organisés au même endroit avec des conditions similaires et certains nageurs s’étaient fait rabattre sur la plage tant les vagues étaient puissantes. Ça va être du sport, souriait Logan Vanhuys qui s’inquiétait aussi pour les ravitaillements.Sur une eau trop agitée, il est impossible d’installer le ponton habituel avec les ravitos. Mais sur 10 km, dans une eau à 26 degrés sous un soleil de plomb, ce serait trop compliqué de supporter les efforts sans possibilité de se rafraîchir. On envisage des ravitos depuis des bateaux mais là aussi, tout sera nettement plus difficile. C’est le genre d’efforts dont on se passerait bien sur une telle distance."

«Je préfère me taire»

Les 10 bornes, c’est devenu la distance sur laquelle se focalise le Hurlu au point de se priver délibérément du 5 kilomètres qu’il aurait très bien pu nager!"Et c’est une distance que j’aime bien en plus mais le 10 km est le format olympique sur lequel la fédé veut que je me concentre,notait le nageur de 25 ans tout en évoquant ses ambitions romaines.Je ne suis plus du genre à dire que je vise telle ou telle place. C’est se mettre trop de pression alors qu’on sait qu’en eau libre, il y a toujours beaucoup d’imprévus."

Une attitude qui avait bien fonctionné fin juin aux Mondiaux de Budapest où Logan avait sauvé l’honneur de la natation belge!"En Hongrie, j’ai signé le meilleur résultat de ma carrière avec une dixième place. Je n’avais pas voulu annoncer la couleur avant ce rendez-vous car, après trois années difficiles, je savais qu’on m’attendait au tournant pour dire que Vanhuys ne ferait jamais rien. Je me suis tu et j’y ai performé! Budapest, c’était l’objectif de mon année; Rome, c’est plus un bonus, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas me montrer! Chaque compétition, je l’aborde avec l’envie de tout casser en donnant le meilleur de moi. Petit à petit, je sens que je grappille par rapport à la concurrence. Quand tu fais dixième, tu sais que le podium se rapproche et qu’il faut parfois peu pour que ça devienne une réalité."

Mieux le nord que le sud

Peut-être plus que jamais, Logan paraît épanoui… "J’ai cru qu’en partant dans le sud de la France, chez Philippe Lucas, j’allais progresser pour devenir bien meilleur, mais il n’y a eu aucune amélioration. Dans la tête, ça devenait compliqué à gérer! Mon retour dans le coin, avec des entraînements à Lille, m’a fait le plus grand bien. Après quelques mois à peine, je signe un Top 10 aux championnats du monde, ce qui m’a reboosté! J’ai ainsi repris confiance. Je suis à nouveau conscient que je suis capable de faire de très belles choses. Je veux continuer à montrer que je ne suis pas fini, qu’il ne fallait pas m’enterrer si vite."