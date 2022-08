L’expérience comme principal atout à Rongy

Si certains événements ne méritent pas d’être développés ici, on sait que l’aventure a tourné court pour David Hallemans, finalement remplacé par Michaël Wisniewski qui, après Bléharies et le FC Brunehaut, découvre son troisième club dans l’entité de Brunehaut:"C’est un beau défi dans un club que je connais déjà bien et où les installations sont chouettes. En débarquant ici, je retrouve beaucoup de joueurs du FC Brunehaut qui avaient déjà signé avant mon arrivée et j’ai aussi réussi à amener des éléments, notamment le gardien Clément Dupont, qui manquaient pour créer un groupe qui devrait tenir la route."

«On ne s’emballe pas!»

Michaël est bien conscient que Rongy se retrouve dans une série très relevée et qu’il faudra très vite se mettre dans le rythme pour engranger des points: "Pour le moment, c’est très difficile de tirer des conclusions de la préparation. Il y a beaucoup de vacanciers, en particulier parmi nos joueurs français, on sait qu’il faudra un peu de temps pour former un groupe composé de joueurs issus de différents horizons. Beaucoup se connaissent depuis longtemps et les nouveaux vont vite se greffer au groupe. Les gars doivent comprendre qu’ils ne doivent pas avoir peur et que chacun aura sa chance. J’ai la chance d’avoir un noyau assez large et une P4 derrière qui regorge de belles qualités. Tout le monde doit comprendre que l’on doit tirer dans le même sens pour aider le club à vivre une belle saison. Sportivement, on ne s’emballe pas et le maintien est le seul objectif même si j’aimerais terminer dans la colonne de gauche."

Pour le coach, l’expérience du groupe sera à la fois un avantage et un inconvénient: "J’ai beaucoup de garçons qui connaissent bien le football et qui ont un solide bagage derrière eux. Après, cette moyenne d’âge relativement élevée sera peut-être aussi difficile à gérer contre des équipes très jeunes qui, à l’image de Luingne par exemple, vont s’appuyer sur leur vivacité. Pour le reste, je reste confiant. Mon groupe regorge de qualités tout en restant réaliste par rapport au niveau de la série. La Squadra a tous les atouts en main pour décrocher le titre mais, derrière, le pronostic est plus compliqué. Je vois Luingne B et Havinnes compléter le podium, voire peut-être Escanaffles si la mayonnaise prend. En recevant le promu luingnois dès la première journée, on sera très vite fixés sur nos capacités."