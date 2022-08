Herquegies, c’était plus que très chaud!

Dans le cadre de son long et très agréable week-end de festivités, Herquegies organisait, pour la première fois, l’étape de course à pied pour enfants et adultes, et ce sous un soleil de plomb, ce dernier ayant découragé bon nombre habitués. Fort soucieux de la santé des sportives et sportifs, la Jeunesse locale avait prévu un départ sous contrôle (type épreuves cyclistes) avant un vrai départ. Cette disposition a ravi la plupart des parents.