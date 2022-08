Cette année sera-t-elle la bonne pour Rumes?

Sébastien Dangleterre est plutôt du genre à travailler dans la continuité depuis qu’il a repris en mains l’équipe rumoise voici quatre ans. La saison dernière, après un début hésitant, Rumes avait réussi un splendide parcours, sans toutefois parvenir à rafler le titre. Qu’en sera-t-il au terme de cette saison?"L’année dernière, on avait pris du retard au début de la compétition et même si la suite était fantastique, on n’a pas réussi à aller chercher le titre. J’ai tiré un peu les leçons de tout ça, gérant différemment la préparation. Avec la chaleur, j’ai adapté les entraînements pour ne pas griller les joueurs. Le plus important sera d’être présent au premier match, évitant au maximum les blessures. Cinq jeunes recrues ont intégré le groupe, ce qui me permet de compenser les arrêts de deux piliers: Vincent Detournay et Guillaume Dufrenne! La série s’annonce relevée et bien malin celui qui arrive à pronostiquer le trio de tête final. Entre les équipes B qui veulent monter pour réduire l’écart avec leur équipe première et celles qui se sont bien renforcées, on risque d’assister à un championnat très disputé. Pour l’instant, à part la blessure de notre buteur Henry, la préparation se déroule bien avec des résultats encourageants lors de nos matches."