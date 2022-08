Avec Zingarelli, Belœil B veut viser plus haut

Cet habitué des séries provinciales débarque à Belœil avec une énorme motivation:"J’ai joué jusqu’à mes 36 ans et j’ai ensuite fait mes armes dans différents clubs. Belœil, c’est une entité réputée pour sa formation des jeunes qui bénéficie d’une bonne image. C’était donc une occasion en or que je ne pouvais pas refuser. La phase de préparation confirme mes impressions générales puisque l’on a partagé à Vacresse et battu Quaregnon assez facilement avant d’être battus en Coupe par Obigies qui a bénéficié de l’exclusion de notre gardien après dix minutes de jeu. Si on continue à bien travailler, tout le monde sera au point pour la reprise."

«Ne pas juste viser le maintien»

Si la mayonnaise semble prendre assez vite, créer de la cohésion dans un groupe aussi différent que celui de la saison dernière n’était pas spécialement acquis d’avance. L’équipe a en effet perdu des cadres comme Cohen et Cuignet qui ont mis un terme à leur carrière et ce sont treize nouveaux joueurs qui ont rejoint le noyau! "Il était impératif d’attirer du monde pour créer de la concurrence dans un groupe qui s’annonce assez soudé avec un bon mélange de maturité et de jeunesse. Évidemment, en faisant confiance à des garçons qui manquent parfois d’expérience, on va devoir apprendre à gérer les temps forts et les moments plus délicats mais on va s’adapter. Je ne suis pas là pour me contenter du maintien. Le but est évidemment de vivre une saison plus sereine que la précédente et d’essayer de finir dans la colonne de gauche,poursuit Bruno qui espère pouvoir compter sur des renforts de P1.On a mis les choses au clair directement pour avoir une bonne collaboration avec Chemcedine El Araichi. Ses joueurs en manque de rythme seront les bienvenus chez nous tout comme mon équipe doit servir de tremplin pour des jeunes qui méritent d’avoir leur chance plus haut. Derrière, je compte aussi sur nos U19 qui disposent de garçons talentueux au solide bagage technique."

Le coach, bien conscient que Belœil B avait des problèmes offensifs la saison passée, espère que son groupe s’adaptera rapidement dans une série relevée:"Quévy, les Francs Borains et Harchies sont les favoris, mais Chièvres et Pommerœul sont de solides outsiders."