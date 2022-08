Un virage à cent quatre-vingts degrés à Belœil

Par la porte ou la fenêtre!

Chems-Eddine El Araïchi a été choisi pour mener l’Union vers les sommets. Le coach n’a pas hésité longtemps mais se montre plus prudent que son président."Après des expériences de T2 à Mons et Francs-Borains et la réussite de mes examens d’entraîneur, je me sentais prêt à voler de mes propres ailes. Le Covid a ralenti ma progression avant une offre de Pâturages la saison passée. Suite au départ de Sébastien Terlin, Christophe Debaisieux m’a contacté. Nous avons la même vision du football et deux jours ont suffi à me convaincre… Je partais d’une page blanche avec quelques joueurs restant au club. Un noyau qu’il a donc fallu compléter. Le choix s’est alors porté sur des joueurs d’expérience confirmés ayant évolué plus haut. On ne s’en cache pas: l’objectif est la montée du club, que ce soit par le titre ou le tour final. On ne parle pas nécessairement de montée directe car nous savons que nous serons attendus partout. De plus, on sera confronté à une série très disputée cette année. Et le tout sera d’être dans les meilleures conditions à chaque rencontre."

Voici le pronostic du coach de Belœil:"1. RLC Hornu, 2. RUS Belœil, 3. RFC Molenbaix et quelques outsiders comme Péruwelz ou encore Flénu."