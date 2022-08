Padel et tennis main dans la main au Vautour: la cohabitation a du bon

Il faut dire qu’avec 167 inscrits côté tennis, et 52 paires réparties en quatre catégories au padel, il y a eu pas mal de choses à gérer. Toutefois, contrairement aux années précédentes, les horaires du padel n’ont pas empiété sur le tennis, ou vice-versa. À la lecture des tableaux, on retrouvait en effet une seule joueuse inscrite des deux côtés, à savoir l’Athoise Adeline Coppin. La preuve que le schisme padel-tennis est acté!"Les joueurs ont fait leur choix, semble-t-il",reprend Jean-François Mathé. Sa comparse à la table de juge-arbitrage ne pouvait que confirmer."Et nombre d’entre eux ont jeté leur dévolu sur le padel, surtout les spécialistes du double. Avec 167 inscrits, notre tournoi de tennis a assez nettement moins bien marché que celui de l’année dernière."

Et ce n’est pas là un cas esseulé! Car même s’il reste des amoureux de la petite balle jaune à préférer se produire sur la bonne vieille terre battue, les tournois peinent à faire le plein et certaines catégories, surtout en doubles, ne s’ouvrent plus qu’épisodiquement."Moi-même, je rangerai mes raquettes de tennis d’ici peu, et je ne sais pas quand, ni si je les reprendrai,annonce Anne-Flo qui mettra aussi un terme à sa carrière de juge-arbitre en fin de saison.Je joue aussi au padel et certains gestes diffèrent tellement entre les deux sports que le tennis commence à parasiter mon jeu. J’ai fait un choix, et il se porte sur le padel."

Séparés en 2023?

Un cas loin d’être esseulé, si bien qu’à l’avenir, les tournois de tennis et de padel vallois pourraient ne plus avoir lieu en même temps."Une question que nous nous posons au sein du comité,confirme Jean-François.Le padel est un sport en plein essor. De plus, son aspect spectaculaire fait qu’il attire pas mal de spectateurs. Nous aimerions augmenter la capacité de notre tournoi dans les années à venir, mais il ne faudrait pas que les gens qui nous rejoignent se sentent trop à l’étroit…"

Avec la place que commence à prendre son "petit frère", le tennis est à un tournant de son histoire. En Espagne, au Portugal et en Suède, le nombre d’affiliés padel a dépassé celui du tennis. Doucement, la Belgique suit le même chemin. Qui l’eût cru il y trois ou quatre ans à peine?

Pour cette édition commune, joueurs de tennis et de padel ont dû gérer la canicule."Du côté tennis, j’ai été souple quant aux plages de repos. Si un joueur désirait dépasser le temps prévu, je ne m’y suis pas opposée,dit Anne-Florence.On a fourni les parasols, laissé un accès à de la glace et de l’eau…" Aucun réel incident n’est à déclarer!

Idem du côté du padel."Certains estiment qu’il fait encore plus chaud entre les vitres du padel,rapporte Jean-François.Je ne sais pas si c’est vrai, mais il ne fait certainement pas moins chaud."Oh que non…