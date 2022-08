Nick Beirnaert déjà au-dessus du lot

Julian Denys confirme en M2

Il y a eu du spectacle dans les "cages" du padel, mais du spectacle aussi sur les terrains de tennis. Comme de coutume pour un tournoi de fin de saison, les confirmations sont allées bon train. Lauréat du tournoi de Bon-Secours la semaine dernière, Julian Denys s’est à nouveau montré le plus fort sur les terrains vallois en remportant la catégorie des messieurs 2. Victoire aussi pour la Montoise Clothilde Pruimboom dans la plus haute catégorie féminine, le tableau des dames 3, et pour le Tournaisien Pieter Bennecer chez les plus de 35 ans 3. Des joueurs et joueuses qui collectionnent les titres depuis le début de cette saison. Même topo dans les autres tableaux avec les succès des Balcaen, Martin, Beugnies et consorts!