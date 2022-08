«Ne plus louper le tour final» pour Obigies

"On veut faire mieux, titiller les équipes du haut de classement le plus longtemps possible pour avoir une récompense en fin de saison. Ce ne sera pas une mince affaire car des formations comme Ere, Estaimbourg, Anvaing, Enghien vont jouer le titre. J’espère qu’on sera juste derrière. Pas question de se mettre la pression, on envisagera un match après l’autre en soignant la régularité. On a perdu énormément de points dans les fins de parties",poursuit son coach Fabien Delbeeke.

L’autre gros objectif qui tient à cœur des deux coaches, c’est l’intégration des jeunes:"C’est pour ça que j’ai accepté d’être T2,rappelle Thierry Colin.C’est important de permettre à des gars d’Obigies de rejoindre la P2. Je pense à Léo Grugeon ou Théo Marlier. Des U19 frappent déjà à la porte et jouent en P4 mais vont s’entraîner avec nous. J’espère qu’on pourra faire un peu mieux que la saison passée, il faudra pour cela ne pas se relâcher. Quand on pense qu’on a terminé à la sixième place avec un point de moins qu’Estaimbourg, c’est rageant! L’effectif me semble bien balancé, on a gardé les mêmes bases. On reçoit Templeuve avant d’aller à Ere: du lourd dès le début."

Les plus d’Obigies cette saison: " On a gardé l’effectif de l’an passé; les joueurs se connaissent bien. Les renforts n’arrivent pas non plus en pays étranger. L’esprit d’équipe est déjà bien présent tout comme les automatismes. Le groupe est plus étoffé, la concurrence pourra fonctionner. Enfin, les jeunes ont un an de P2 de plus dans les pattes, j’espère qu’ils vont prouver leur maturité."Et Les moins?"L’année passée, on a perdu assez tôt des joueurs sur blessure. J’espère donc vraiment les éviter cette saison."

Le tiercé de Fabien Delbeeke:"Ere, Estaimbourg, Anvaing et Enghien vont se disputer le titre. Quant à savoir l’ordre? Et j’en oublie presque Néchin…"

Exilé à Wevelgem l’an passé, Thomas Hovine revient avec le sourire en P2:"Depuis décembre, je n’ai plus joué, je veux reprendre du plaisir. J’avais déjà travaillé sous les ordres de Fabien Delbeeke à Warcoing. Puis, je connais la majorité de l’équipe. Je sens que je vais m’amuser."