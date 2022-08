Mouscron ne veut surtout pas végéter en P3

Un constat confirmé par l’élimination au deuxième tour de Coupe sur le terrain d’Anvaing où la loterie des penaltys fut défavorable aux Mouscronnois qui n’en ont pas fait un fromage en poursuivant leur préparation par des rencontres amicales face à Herseaux et Aalbeke. Autant de parties qui vont permettre de faire le tour d’un effectif très large, histoire de pouvoir aligner le meilleur onze le dimanche 21 août contre Thumaide."On sait qu’il faudra imposer notre jeu, respecter les adversaires, faire preuve de sérieux. Notre chance, c’est de pouvoir compter sur une ossature très large avec beaucoup de garçons qui défendaient les couleurs de la Squadra la saison passée et qu’on prend le temps de découvrir. Le reste du noyau est essentiellement composé de jeunes du Futurosport qu’Albert Semedo et moi connaissons depuis des années. D’ailleurs, quand on nous a proposé le projet, on n’a pas hésité car c’est une chance de travailler avec des gens de Mouscron que nous connaissons bien. Évidemment, le but est de ne pas végéter en P3 et de pouvoir vite faire nos armes à un échelon supérieur,poursuit Julian Depoorter qui insiste sur le caractère régional du projet.Beaucoup de jeunes auraient sans doute pu aller voir ailleurs mais nous font confiance car le fait de jouer pour Mouscron leur permet de finir leur sixième secondaire dans de bonnes conditions. Beaucoup d’entre eux ont un bon bagage et leur intégration dans le noyau de la première se déroule à merveille. Notre collectif doit par ailleurs être notre point fort."

Plus en difficulté en hiver?

Julian et Semedo jugent que l’équipe peut encore progresser. Comme pour le Pays Blanc B l’an passé, le fait de jouer sur synthétique devrait constituer un terrible avantage cette saison. Si la météo actuelle ne fait pas que des heureux, on imagine fort bien qu’on croise les doigts pour que la situation perdure du côté de Mouscron où certains garçons pourraient avoir plus de difficultés à s’exprimer cet hiver sur les pelouses boueuses du Tournaisis. Un désavantage qui pourrait toutefois être compensé en partie par le soutien inconditionnel des Excel Boys qui ont déjà promis de venir encourager le Stade Mouscronnois Squadra en P3.