Le début de championnat approche à grands pas dans les séries nationales. Pour la REAL, ce sera à Jette le dimanche 28 août dans le cadre du championnat de D2, Tournai recevant Monceau la veille en série A de la D3. La générale avant le grand saut pour nos deux équipes régionales, ce sera pour ce prochain samedi. Au matin, à 11h, contre La Louvière Centre pour les Sang et Or tournaisiens. Le soir, à 20h, à Mons pour les Camomilles.

Ce mercredi soir, à la rue de l’Ordre, Acren et Tournai se retrouveront pour une avant-dernière répétition. Les Sang et Or se heurteront à la REAL qui pansera ses plaies après l’élimination en Coupe de Belgique, des œuvres du voisin athois. Jérémy Descarpentries emmènera un noyau étoffé:"Samedi, l’équipe ressemblera à celle qui va débuter contre Monceau alors que, ce mercredi, ce sera encore un mix surtout que je dois me passer de Delobeau, revenu de vacances hier, Calon, touché au tendon d’Achille, Marquette, blessé à la cheville, et Ivanof qui est en examen. Marigard et Lekehal ont par contre repris. Un attaquant sera aussi en test",précise le coach des Tournaisiens.

Du côté acrenois, on tâchera à reprendre la marche en avant aperçue lors des joutes amicales mais stoppée en Coupe à Ath, où le Pays Vert s’est montré supérieur. Samedi dernier, la REAL a-t-elle montré ses limites actuelles?"On a surtout montré un manque d’envie. Chose à éviter face aux Athois, disait Fabrice Milone.Maintenant, on doit repartir de l’avant en gommant les lacunes affichées. Derrière, on a vu que sans Jérémy Obin, notre patron, on est en manque de repères. Il se confirme que la venue d’un vrai six qui sait rester devant une défense ne serait pas superflue. Et pourquoi pas un créatif savant faire le jeu! Mais à Ath, on a aussi vu des individualités qui ont osé prendre des responsabilités, à l’image de Quentin Garcia-Dominguez ou encore de Charles Bourlart."