Avec Deroubaix, pour redorer l’image du club

Cet été, Paul-Henri Deroubaix a débarqué dans le club cher au président Paternotte avec pour objectif de redorer son image. "Il est vrai que l’on veut oublier cette mauvaise saison et repartir du bon pied avec des objectifs sportifs également revus à la hausse, l’envie de disputer le tour final étant bien présente. Pour le reste, on est sûr que Chièvres va vite retrouver son image de club familial. Il suffit d’insérer un nouveau souffle pour repartir du bon pied",confie le coach.

Pour y arriver, Paul-Henri Deroubaix a procédé aux grandes manœuvres en allant chercher une quinzaine de renforts:"Il était important d’installer de la concurrence dans un groupe qui ne peut compter sur une équipe réserve en cas de pépin. On a besoin d’avoir une base assez large avec des joueurs aux profils différents. Aux côtés de garçons d’expérience, j’ai appelé des jeunes qui doivent montrer leur envie de progresser. Parmi les renforts, il y a plusieurs garçons qui militaient à Tertre-Hautrage B, l’équipe que j’ai dirigée ces six dernières saisons et que je quitte avec le sentiment du devoir accompli. Le challenge à Chièvres est arrivé au bon moment et quand le président m’a appelé, je n’ai pas mis très longtemps à accepter sa proposition."

Si Chièvres s’était classé à la dixième place en fin de saison passée en ayant fini la campagne en roue libre, le nouvel entraîneur est conscient qu’il faudra cravacher vu les renforts annoncés dans beaucoup de clubs: "Ce sera vraiment très ouvert mais mon principal favori reste Harchies-Bernissart même si Pommerœul, Hyon et aussi les jeunes des Francs Borains ont des arguments à défendre. Vaudignies avait terminé la saison en boulet de canon et devra confirmer. On parle aussi beaucoup de Quévy qui pourrait être la surprise de la série. Pour se glisser parmi les meilleurs, on sait qu’il faut transformer l’esprit de groupe. Chièvres comptait sur quelques fortes individualités l’an passé mais on veut jouer en bloc et se battre les uns pour les autres, dans le bon sens du terme bien sûr."

Pour entamer le championnat qui arrivera vite, les Aviateurs affronteront Mons, une équipe qu’ils avaient battue en Coupe. Il y aura donc déjà une envie de revanche chez l’adversaire.