Ath Open: dès ce mercredi!

La 21e édition de l’Ath Open débute ce mercredi matin avec les premiers matches qui auront lieu dès 9 h sur les courts du RTC. Le tournoi international de tennis en fauteuil roulant se lancera avec, dans un premier temps, les tableaux de simples, aussi bien chez les messieurs que chez les dames. Dès l’après-midi, ce sont les premiers doubles qui se joueront également. Il y aura du très beau monde à nouveau cette année sur la ligne de départ avec, notamment, du côté masculin, la présence du Néerlandais Scheffers et du Français Laget, respectivement quatorzième et quinzième au ranking mondial. Chez les dames, on notera une densité encore plus grande avec cinq joueuses classées actuellement dans le Top 30 : la Colombienne Bernal (12e), la Japonaise Takamuro (14e), la Sud-Africaine Venter (27e), la Française Maras (29e) et l’Allemande Wend (30e). « On présente des tableaux avec des tailles raisonnables. On a déjà eu moins, mais on a déjà eu plus d’inscrits. Mais, pour une année de reprise après les deux années Covid, on est dans un bon compromis avec notre quarantaine d’inscrits, explique Jean Dauge du comité organisateur. On va pouvoir gérer la compétition dans de bonnes conditions en s’attachant à l’essentiel : le bien-être des joueurs qu’on aime chouchouter, le fait de retrouver l’ambiance si festive et familiale qui nous est propre et surtout l’envie de ne pas décevoir nos habitués. » L.D.