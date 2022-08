Week-end caniculaire et sueurs froides

À la recherche de la victoire à domicile dont ils avaient fait un impératif, les Canaris de Thieulain ne se sont pas brûlé les ailes lors de leur tournoi. Samedi, malgré des oppositions de taille aussi bien en demies qu’en finale, ils sont passés outre Maubeuge, Isières et une accablante chaleur. Non sans avoir des sueurs froides!"Un comble en cette canicule",rigolait-on dans le public présent sur les gradins.

«Avec du caractère»

Et pourtant, c’est ce qui s’est passé: Thieulain se sera fait peur, devant puiser dans ses réserves afin de conclure son tournoi sur une double bonne note! La demie face à Maubeuge avait tout de la finale avant la lettre vu la forme actuelle de Français insatiables, notamment en tournoi. Mais il y avait en face un Wolfpack qui avait décidé de ne rien lâcher. Bien que mené 4-5 puis rattrapé à 6-6, il gérait le dernier jeu pour rester en piste, contre Isières, vainqueur de Sirault dans l’autre demie du jour! À 4-2 en faveur des locaux, on voyait le trophée filer dans les mains thieulinoises pour la troisième fois en quatre éditions. Toutefois, c’était moins facile que prévu, Isières s’accrochant fermement jusqu’à 5-5 avant de céder (7-5)."On y est allé au caractère, dans des conditions de jeu difficiles. Mais on voulait la victoire, précieuse pour la suite car tout va se jouer en championnat."Entendez par là les play-off!

Une seconde partie de championnat qui arrivera bientôt! Avant ce dernier dimanche, il restait trois luttes de phase classique. La vingtième journée n’a pas surpris Thieulain, moins ennuyé que la veille, Grimminge n’ayant pas fait le poids (3-13). Le leader a pris trois nouveaux points, soit un de plus que Kerksken qui l’a eu moins facile face à Wieze (13-7). Malgré un Thieulain-Kerksken à venir, vu l’écart de quatre unités entre les deux favoris pour le titre, on voit mal les positions de chacun évoluer, sauf défaillance – improbable! – de nos régionaux aussi bien ce prochain dimanche face à Kerksken que le 28 à Baasrode!

Isières recule encore

Derrière le duo, Maubeuge ne bougera pas non plus de sa troisième place même si Baasrode reste à trois longueurs, les deux candidats à la dernière marche du podium ont signé le carton plein avec trois points empochés. Respectivement face à Isières, qui continue à perdre des positions au général, et Ogy, dont le sort en vue des play-down est quasiment scellé.

Isières avait perdu sa place de quatrième une semaine plus tôt en cédant face à Baasrode. Sept jours plus tard, la Fraternelle a perdu la cinquième, offrant une résistance pâlotte à Maubeuge: 13-4! Bascule au sixième rang, synonyme d’un premier tour des play-off face au troisième, soit Maubeuge: la mauvaise affaire si tout ça se confirme!

Avec cinq points de retard sur Wieze, huitième, Ogy passe à la trappe; c’est du presque officiel! Au-delà de cette confirmation, c’est le 13-5 encaissé qui interpelle et pose question tout en confirmant que sa saison n’est faite que d’une irrégularité interpellante.