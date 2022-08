Vainqueur de Leuze la veille en Coupe du Hainaut (56-77), le TEF n’a rien pu faire dimanche face à un adversaire évoluant, lui, dans l’antichambre de l’élite nationale. Son entraîneur Sam Vankeersbulck, qui avait laissé au repos François et Delbecque (18 points samedi à Leuze pour 15 à Laly Dubois, ou encore 10 à Vandendyck), félicitait pourtant ses filles à l’issue de la défaite:"Dans l’intensité et l’attitude, mes joueuses ont livré deux bonnes rencontres ce week-end. À chaque fois, les jeunes ont montré de l’audace et de la maturité alors que leurs aînées les encadraient à merveille contre des opposantes nettement plus expérimentées. J’en profite pour féliciter l’équipe leuzoise, que je vois viser le top en P2 avec Rudy Balcaen. Le groupe avance déjà bien après seulement quelques séances et je suis fier de ce que l’effectif montre jusqu’ici même si on a logiquement manqué de fraîcheur sur la fin face aux Gaumaises."Scores: 21-20, 31-43, 39-53 et 45-75. TEF: Anderlin 0, L. Dubois 4+2+0+0, Vincent 2+0+2+0, Lourdel 0, Horinque 0+2+0+0, M. Dubois 3+2+0+0, Vifquin 2+3+0+0, Winer 0+1+0+2, Vandendyck 0+0+4+2, Nottebaert 0+0+1+0, Soudant 0+0+0+2.

Jambes (+5) – JSB Maffle 48-93

Chez les messieurs, les Mafflois n’ont fait qu’une bouchée de leurs hôtes dimanche soir. Preuve de leur supériorité sur cet adversaire de la P1 namuroise, et de leur préparation physique déjà bien au point, les hommes de Patrick Verdun n’ont au passage commis que neuf petites fautes pour un total de vingt-cinq à des concurrents pourtant limités à un peu plus de quarante points inscrits."Nousavonsdéjà putousnoussignaler lorsdecematchdereprise qui faisait suiteàplusieursséancesd’entraînement, nous glissait Jules Andries.Nos deux renforts extérieurs, Sluys et Vilette, sont déjà bien intégrés au groupe et le collectif se met en place assez rapidement, alors que nos deux anciens, B. Laloy et Boudry, vont vraiment nous apporter beaucoup en R2 avec leur taille et leur expérience. Sluys s’est bien fait une petite frayeur à la cheville mais sans gravité a priori, espérons-le!"Maffle recevra Fleurus jeudi à 20h30 .Scores: 11-25, 21-49, 34-71 et 48-93. Maffle: B. Laloy 0+4+2+3, Z. Laloy 7+4+2+2, Sluys 0+7+0+0, A. Meunier 2+3+5+0, Delfante 2+2+4+1, M. Meunier 0+2+0+1, Majchrzak 0+0+2+6, Andries 8+2+2+0, Boudry 0+0+3+2, Vilette 6+0+2+7.