Néchin: stabiliser au maximum tout en évoluant

Pour le retour en P2"espéré, on a été au bout, on a fait ce qu’il fallait pour y revenir", Giovanni visera sans surprise une saison paisible. Normal quand on revient dans l’antichambre de l’élite si longtemps après l’avoir quittée:"Le fossé entre P3 et P2 est important; on sent qu’on monte de catégorie. Le jeu est plus physique en P3, on joue au ballon en P2. Même si je ne la connais pas, les échos me décrivent une belle série où on joue dans le jardin du voisin quasi tous les week-ends vu le nombre de derbies."

«J’ai peur de ne pas être prêt»

Il pointe les plus de son équipe:"On a fait ce qu’il fallait pour passer une saison tranquille en amenant de l’expérience… Les joueurs arrivés connaissent la P2 ou ont joué un cran plus haut. Le groupe est compétitif et réceptif. Le vécu de Georges Lecoustre notre capitaine sera précieux."Il était déjà là il y a douze ans lors du premier passage en P2."Et je remercie aussi nos bénévoles toujours là et Christian Gobert qui me soutient beaucoup."

Les moins:"Le plus dur, c’est de voir si la mayonnaise va prendre et la concurrence acceptée. J’ajoute aussi le début précoce du championnat, j’ai un peu peur de ne pas être prêt vu les vacanciers. On va à la Montkainoise – je me méfie de ce duel face à un autre promu – et on reçoit Herseaux. Le début sera important."

Le tiercé de Giovanni:"Estaimbourg, Ere et Anvaing pour le podium. J’ajoute également Templeuve et Enghien."

Histoire de mettre tous les atouts de leur côté, les Néchinois ont accueilli Philippe Deschryver:"Je joue le rôle de scout, j’assiste Georges pour les entraînements plutôt côté tactique."Benjamin Happe, CQ et président depuis quatre ans, ne doute pas:"Le club grandit, à l’image du nouveau complexe à venir et du nombre d’équipes qui croît. On est capable de se maintenir – Giovanni connaît la musique – ça devrait fonctionner."

Le capitaine et T2 Georges Lecoustre conclut:"Je connais la série. Les transferts réalisés devraient permettre de nous maintenir sans trop de problème. Depuis 6-7 ans, le club a retrouvé ses valeurs familiales en même temps que ses ambitions. Je suis fier d’être capitaine du club de mon cœur. Tant que je pourrai, je continuerai à jouer."À 35 ans, il a encore de belles années devant lui.